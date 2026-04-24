La aerolínea brasileña GOL lanza nuevas rutas estacionales a Punta del Este desde Brasil y Buenos Aires

La aerolínea GOL anunció el inicio de las ventas para sus rutas estacionales hacia Punta del Este, uno de los destinos más demandados de la región en materia de turismo. De hecho, a partir del 17 de diciembre y hasta el 28 de febrero, la compañía va a operar la ruta que conectará al aeropuerto de Guarulhos (San Pablo) con el de la ciudad esteña y aeroparque en Buenos Aires, con tres frecuencias semanales los días martes, jueves y domingos.

En este caso, el vuelo en Aeroparque sale a las 13:40, con llegada a Punta del Este a las 14:35. Luego, se sale desde allí a las 15:25 para Guarulhos, con una llegada estimada a las 18:10. Asimismo, el vuelo desde Guarulhos parte a las 12:45 hacia Punta del Este, con una llegada estimada a las 15:25. Luego, sale desde la ciudad esteña hacia aeroparque a las 16:15, con una llegada estimada a las 17:20.

Por otro lado, la compañía aérea también pondrá en marcha la ruta Porto Alegre-Punta del Este, la cual estará vigente entre el 21 de diciembre y el 26 de febrero, con dos frecuencias semanales los días lunes y viernes.

Los vuelos desde Porto Alegre a Punta del Este parten a las 12:20, con una llegada estimada a las 13:30. Luego, parten desde Maldonado a las 14:30, con una llegada estimada a Brasil a las 15:40.

Aeropuerto de Punta del Este. Foto: Aeropuertos Uruguay

“Esta conexión directa también amplía las alternativas de acceso al balneario uruguayo desde el sur de Brasil, fortaleciendo la red regional de la compañía”, aseguró GOL en un comunicado.

“Con estas operaciones, GOL consolida su estrategia de expansión en mercados internacionales de alta relevancia estacional, al ofrecer más opciones de conectividad y contribuyendo al desarrollo del turismo. Además, Punta del Este, reconocida por su propuesta turística integral, se posiciona una vez más como un punto central dentro de la red de destinos de la aerolínea durante el próximo verano”, agregaron.

También explicaron que los vuelos se operarán con aviones Boeing 737. A bordo, los clientes pueden optar por la clase GOL Premium Economy, que garantiza ventajas como el asiento central bloqueado y mayor reclinación, servicio a bordo con comidas calientes y bebidas alcohólicas, así como una mayor acumulación de millas y prioridad en el check-in y el embarque.

En este caso, los pasajes para las nuevas rutas de la temporada de verano entrante se pueden adquirir en todos los canales de venta de GOL y en su sitio web, además de agencias de viajes. También señalaron que los clientes del programa Smiles también pueden canjear sus pasajes usando sus millas o a través de la modalidad Smiles & Money.