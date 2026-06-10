La Caja Bancaria se prepara para emitir deuda en Unidades Indexadas por el equivalente a US$ 54,5 millones para paliar déficit

La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB) emitirá deuda para financiar sus déficits, mediante la colocación de Obligaciones Negociables en moneda nacional por el equivalente a US$ 51,5 millones, tras ser autorizada por el Poder Ejecutivo. La Caja Bancaria tuvo un déficit de US$ 95 millones en 2025, que según sus autoridades está dentro de lo previsto cuando se hizo la reforma en 2023.

El Poder Ejecutivo autorizó la emisión de Obligaciones Negociables en Unidades Indexadas (UI) a la inflación y/o Unidades Previsionales (UP, ajustan según el Índice Medio de Salarios Nominales) a la Caja Bancaria por 317,5 millones de UI (unos US$ 51,5 millones). Estos títulos de deuda tendrán vencimiento el 15 de marzo de 2040 y serán amortizados en tres cuotas en 2038, 2039 y 2040. Todavía no está definida la tasa de interés.

Fachada del edificio sede de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, ubicado en Circunvalacion Durango 314, en la Ciudad Vieja de Montevideo, ND 20230822, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

La colocación de los títulos se realizará a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) y la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), si bien todas las ofertas serán consolidadas en el sistema de Bevsa.

Este es el primer tramo, de un programa de emisión de Obligaciones Negociables de 635 millones de UI y cuenta con garantía soberana del Estado.

Tanto la Asesoría Macroeconómica y Financiera como la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas "informaron no tener objeciones" a que la CJPB emita esos títulos de deuda, según la resolución.

"El objetivo de la emisión es obtener financiamiento para hacer frente a las obligaciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, cubriendo la brecha transitoria entre los ingresos y los egresos hasta que las características demográficas y laborales del colectivo de afiliados junto con las medidas económicas dispuestas por las leyes 18.396, de 24 de octubre de 2008 y 20.208, de 1° de noviembre de 2023, permitan retomar una senda financiera sostenible", explicó la resolución del Poder Ejecutivo.