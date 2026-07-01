Tras casos de funcionarios que faltan, PN pide que IMM haga una "revisión exhaustiva" de todos los trabajadores

El senador nacionalista Martín Lema solicitó a la Intendencia de Montevideo que haga una “revisión exhaustiva” de lo relacionado a las asistencias de todos sus funcionarios, por ejemplo si faltan a trabajar, si llegan tarde, si se van antes, etc.

El exministro presentó un texto para que la Cámara de Senadores lo remita al gobierno departamental. Allí alude a una nota de El País que da cuenta de casos donde funcionarios llevan años siendo sancionados por inasistencias, pero no son expulsados de la comuna. Incluso, está el caso de una persona que ha tenido reiteradas faltas a trabajar a lo largo de casi 20 años.

“Por respeto a los contribuyentes que financian la intendencia y a los funcionarios que desempeñan sus tareas con responsabilidad y profesionalismo, exhortamos a actuar con la firmeza que la situación exige”, planteó el excandidato a intendente por la Coalición Republicana.

El senador blanco dijo que los ciudadanos aportan con sus impuestos esperando que esos recursos “sean administrados con rigor, transparencia y apego a la normativa vigente”.

“La tolerancia frente a incumplimientos sistemáticos de las obligaciones funcionales no solo afecta la calidad de los servicios públicos, sino que también erosiona la confianza en las instituciones”, continuó en el texto al que accedió El País.

Además, consideró que el contexto descripto en la nota genera una “evidente injusticia”. “La ausencia de consecuencias efectivas para quienes incumplen reiteradamente termina desvalorizando el compromiso y la responsabilidad de quienes sí actúan conforme a derecho, generando un trato desigual entre quienes cumplen y quienes no lo hacen”, planteó.

Por lo tanto, Lema propuso que se realice una “revisión exhaustiva” de las irregularidades relacionadas a las inasistencias de todos los funcionarios municipales, con “especial atención” a los que han mostrado una “reiteración de incumplimientos” o un “historial prolongado de sanciones”.

También pidió que se verifique el cumplimiento de los procedimientos disciplinarios que prevé la normativa y que se adopten las medidas que correspondan “conforme a derecho, sin excepciones ni tratamientos diferenciales”.

Además, subrayó que se deben detectar las “omisiones, negligencias o deficiencias” que permitieron la persistencia de estas situaciones.

Finalmente, insistió en que se lleven adelante las acciones necesarias para “garantizar” que la normativa disciplinaria sea aplicada de forma “uniforme, objetiva y efectiva en todos los casos”.