Lema propone a la IMM un cambio en el “modelo cultural” y darle mayor poder a ciudadanos: ¿de qué se trata?

El senador Martín Lema presentó una exposición escrita en el Senado para que la Intendencia de Montevideo (IMM) estudie la creación de una “Tarjeta Cultural”, un instrumento que permitiría a determinados beneficiarios utilizar un saldo asignado para acceder a propuestas culturales.

Según planteó, el dinero podría destinarse a entradas de cine, teatro, conciertos, museos, festivales, actividades culturales dentro del departamento de Montevideo, así como también a la adquisición de libros.

En el escrito, al que accedió El País, Lema cuestionó el actual modelo de promoción cultural de la comuna, al entender que está basado principalmente en la oferta. Según el senador, hoy es la administración la que define qué actividades, artistas o espectáculos reciben apoyo público y son puestos a disposición de la ciudadanía.

También sostuvo que ese esquema puede dejar por fuera manifestaciones culturales valiosas y propuso -como lo hizo en campaña- avanzar hacia un modelo que “fortalezca la demanda, con mayor capacidad de decisión para los propios ciudadanos”.

Fachada del Palacio Municipal, edificio sede de la Intendencia de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé

“El rol del gobierno departamental pasaría de seleccionar contenidos específicos a garantizar el acceso efectivo a la cultura”, señaló en el documento.

Reconoció como antecedente el programa Montevideo Libre, orientado a facilitar el acceso a actividades culturales, pero sostuvo que su alcance y recursos asignados resultan limitados para generar un impacto en los niveles generales de consumo cultural. Por eso planteó que la nueva tarjeta debería darles a sus beneficiarios una capacidad de elección efectiva.

Lema aclaró que la propuesta no busca aumentar el presupuesto, sino “reorientar y optimizar” los recursos existentes para mejorar su impacto y alcance.