Tras cruces en interna colorada, sector de Bordaberry articula con blancos para “fortalecer coalición” en Montevideo

El Partido Colorado tuvo una división interna entre sectores tras la votación del edil Federico Paganini a favor de unos US$ 260 millones extra para la Intendencia de Montevideo (IMM). Esto generó fuertes críticas del sector del senador Pedro Bordaberry, Vamos Uruguay (VU), que ahora redobló la apuesta y propuso “conformar una mesa de trabajo” junto con el Partido Nacional y el resto de la Coalición Republicana para trabajar en el futuro de la capital.

“En reunión de bancada junto a Pedro Bordaberry, los diputados por Montevideo de Vamos Uruguay (Carlos Rydström, Conrado Rodríguez y Juan Martín Jorge) y nuestra candidata por todo el Partido Colorado, Virginia Cáceres, resolvimos convocar a los legisladores y equipos del Partido Nacional —encabezado por Martín Lema— y a los demás socios de la Coalición Republicana a conformar una mesa de trabajo. Queremos empezar a planificar juntos el Montevideo que soñamos”, escribió el diputado Adrián Juri en la red social X.

En los días posteriores a la votación, VU salió al cruce de la decisión del curul, que integra Unir Para Crecer, comandado por el senador y secretario general del partido, Andrés Ojeda. La polémica se había recrudecido a partir de que el Comité Ejecutivo Departamental (CED) de Montevideo aprobó el martes por mayoría emitir un comunicado en apoyo a Paganini y VU publicó su propia declaración en respuesta, en rechazo a la decisión del edil.

La idea de la bancada de VU es “generar un ámbito para fortalecer la Coalición Republicana” para “coordinar acciones” en la capital, principalmente de cara a la elección departamental de 2030, según dijo Juri a El País.

Consultado sobre cómo influyó el episodio con Paganini, explicó: “Esa es una de las cosas que queremos hacer, intentar que no se divida la coalición de esta manera, porque pensamos que de esta forma se le hace daño, y nosotros somos coalicionistas en Montevideo, creemos que es una herramienta importante. Entonces, ese tipo de acciones separadas del resto, sin consulta, a veces dañan”.

En diálogo con El País, Conrado Rodríguez, diputado colorado de VU, aseguró que la polémica en torno al voto de Paganini es “un tema importante” de cara a esta propuesta, pero su objetivo es “de cara al futuro”.

“Para poder cambiar lo que está ocurriendo en Montevideo, tenemos que abonar el camino hacia un proyecto alternativo que sea creíble para la ciudadanía”, manifestó.

La propuesta es que esta mesa de trabajo tenga representación de todos los ediles y diputados de Montevideo de ambos partidos tradicionales, además del Partido Independiente y Cabildo Abierto, que integró el lema común en la elección de 2025 con su entonces candidato, Roque García, que tras la elección abandonó el partido.

Los diputados colorados indicaron que cursaron la invitación a todos y están esperando la respuesta. “Creo que nadie se va a oponer a algo que estamos pensando como propositivo, proactivo”, comentó Juri.

La propuesta de VU no fue conversada en la interna orgánica del partido según dijo a El País la secretaria general del CED, María Eugenia Roselló, que integra el sector de Ojeda. Insistió en que son cuestiones que “deben ser planteadas en los órganos partidarios”

“El CED está integrado por representantes de todos los sectores del Partido Colorado. Yo no puedo estar respondiendo a un legislador por Twitter, que en realidad está en su legítimo derecho a expresar lo que él desea por redes sociales, pero las decisiones partidarias se toman en los órganos partidarios”, sostuvo.

“Si el legislador considera oportuno ir a hacer el planteo, va a ser recibido con muchísimo gusto. Ellos tienen representantes en el CED que son de Vamos Uruguay. Pueden canalizarlo a través de ellos mismos. Los legisladores por Montevideo, si bien no integran formalmente el órgano CEN, pueden ir cuando ellos quieran. Incluso desde esta propia Secretaría General se los ha invitado”, agregó Roselló, y aseguró que por el momento no lo toma “como un planteo formal” y estima que “tampoco quedará en ninguna acción concreta”.

El CED emitió un comunicado de apoyo a Paganini el martes pasado, luego de las críticas iniciales de dirigentes de VU. Su elaboración se votó el martes, por 12 de los 15 integrantes del comité. Los tres restantes fueron los representantes del sector de Bordaberry.

En su momento, el edil defendió su postura de votar los fideicomisos propuestos por Bergara y argumentó en diálogo con El País que “el tema nunca se trató en la orgánica” porque “son temas en los que el partido jamás mandata a sus representantes”. En ese sentido, puso el ejemplo de la Ley de Presupuesto en 2025, cuya votación en el Senado estuvo dividida entre el sector de Bordaberry, que lo apoyó, y el de Ojeda, que no dio sus votos.

El que defendió públicamente al edil fue Felipe Schipani, diputado de su mismo sector. Consultado por El País, dijo que su postura es la de “trabajar para la unidad del partido”, al tiempo que rechazó “discutir públicamente con compañeros”.

Paganini respondió directamente al comunicado de VU y las críticas de sus dirigentes. “Es lógico que desde Vamos Uruguay se plantee esto porque se desconoce totalmente la función orgánica que existe entre toda la Coalición Republicana. Desconocen el trabajo mancomunado que venimos realizando. Nosotros no tenemos ninguna fractura. Se respetan todas las opiniones. El problema acá es que hay algunos legisladores que jamás trabajaron en Montevideo, que jamás visitan la orgánica, que no entienden lo que está pasando en Montevideo y se recurre a falsedades”, aseveró en diálogo con El País.

Una de las principales críticas que recibió tuvo que ver con el nivel de endeudamiento de la IMM y cómo en todos los períodos se ha recurrido a ello. Sin embargo, el edil sostuvo que “es un argumento que se cae por sí mismo, cuando (la de la capital) es la intendencia que tiene menos endeudamiento del país, con 2,4%”.

“Hay actores que le hicieron mucho daño al Partido Colorado en Montevideo. Que por tener ese minuto de fama, ese like en Twitter, no tuvieron las ganas de trabajar en un proyecto serio”, sentenció sin dar nombres, mientras que afirmó que el partido “perdió credibilidad” en la capital.