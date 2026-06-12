“Desconocen orgánica” e “IMM es la que tiene menos deuda en el país”: edil colorado responde a críticas internas

El edil colorado Federico Paganini respondió este viernes a las críticas internas que recibió por parte de Vamos Uruguay, sector liderado por el senador Pedro Bordaberry, por haber votado a favor de unos US$ 260 millones extra para la Intendencia de Montevideo (IMM), destinados a saneamiento, limpieza, calles y veredas.

En diálogo con El País, aseguró que su partido tuvo “un proceso electoral muy doloroso” tras la elección departamental de 2025 en Montevideo, que fue la “peor votación en mucho tiempo”.

“Entonces entendíamos que debíamos ofrecerle al electorado otra visión, otra visión de partido. Menos belicosa de la IMM, menos cuestionadora solo porque sí”, dijo, y agregó que en el último tiempo la oposición en la capital ha sido “más comentarista que en la propia realidad de los montevideanos” que de incidencia.

Asimismo, apuntó contra las críticas que recibió tanto su decisión como el comunicado del Comité Ejecutivo Departamental (CED) que lo apoyó: “Es lógico que desde Vamos Uruguay se plantee esto porque se desconoce totalmente la función orgánica que existe entre toda la Coalición Republicana. Desconocen el trabajo mancomunado que venimos realizando. Nosotros no tenemos ninguna fractura. Se respetan todas las opiniones. El problema acá es que hay algunos legisladores que jamás trabajaron en Montevideo, que jamás visitan la orgánica, que no entienden lo que está pasando en Montevideo y se recurre a falsedades”.

Una de las principales críticas que recibió es el nivel de endeudamiento de la IMM y cómo en todos los períodos se ha recurrido a ello. Sin embargo, Paganini sostuvo que “es un argumento que se cae por sí mismo, cuando es la intendencia que tiene menos endeudamiento del país, con 2,4%”.

“Hay actores que le hicieron mucho daño al Partido Colorado en Montevideo. Que por tener ese minuto de fama, ese like en Twitter, no tuvieron las ganas de trabajar en un proyecto serio”, sentenció sin dar nombres, mientras que afirmó que el partido “perdió credibilidad” en la capital.

“El Partido Colorado en Montevideo está mal por decisiones de muchos actores que no se tomaron el tiempo ni tuvieron las ganas de trabajar por un proyecto serio. Nosotros queremos aportarle un proyecto serio a Montevideo. Con datos, que no se mienta en un comunicado diciendo que Montevideo está endeudado o que en la Coalición Republicana estamos en contra del financiamiento, cuando toda la coalición unánimemente votó la mitad del fideicomiso”, enfatizó.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, necesitaba cuatro votos para una serie de fideicomisos destinados a limpieza, calles y veredas —la votación para el saneamiento fue unánime— y los consiguió en Nicolás Hernández y Joaquín Campos (de la Lista 22 del Partido Nacional), Guillermo Kruse (que había apoyado al candidato blanco Martín Lema, pero no tiene partido), y Paganini.

Vamos Uruguay no demoró en criticar la decisión del edil, que pertenece a Unir Para Crecer, sector comandado por el senador y secretario general del partido, Andrés Ojeda.

La polémica se recrudeció a partir de que el Comité Ejecutivo Departamental (CED) de Montevideo aprobó el martes por mayoría emitir un comunicado en apoyo a Paganini. El jueves, Vamos Uruguay publicó su propia declaración en respuesta.