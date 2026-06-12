Rendición: Presidencia no prevé cambios y entiende que sindicatos educativos deberán reclamar al Parlamento

En Presidencia de la República, y en concreto entre algunos asesores de Yamandú Orsi, observan con mirada acostumbrada el aumento de la temperatura de los reclamos de los sindicatos de la educación, que ya reiniciaron sus movilizaciones —en su sempiterna exigencia por más presupuesto— en la previa a una Rendición de Cuentas que ya se anunció que será de gasto cero —sin incremento de recursos a lo ya previsto— y prometen seguir subiendo el volumen, con una serie de paros de 24 horas para la semana próxima.

No es un secreto para la coalición de izquierda el vínculo, tormentoso y conflictivo, que suele tener con la mayoría de los gremios nucleados en la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay. Ocurrió durante el gobierno de José Mujica (2010-2015) —que opinaría, tiempo después, en el libro "Una oveja negra al poder", que habría que "juntarse y hacer mierda a los sindicatos de la educación"— y, más especialmente, durante la siguiente gestión de Tabaré Vázquez (2015-2020), recordado por la declaración de esencialidad en agosto de su primer año de mandato —que luego tuvo que dejar sin efecto—, el desalojo de la sede del Codicen, y renuncias claves como las de Juan Pedro Mir a la Dirección Nacional de Educación, y la de Fernando Filgueira como subsecretario de Educación y Cultura.

Por lo que la batalla que, de nuevo, se instala contra un gobierno de izquierda, no es un fenómeno preocupante por su condición anómala, ya que —y esto lo recuerdan en el entorno de Orsi—, como también aseguró Mujica, pocos días antes de morir, "gana la izquierda y matemáticamente aumentan los reclamos", en el entendido de que las posibilidades de obtener resultados son algo más grandes.

Pero las prioridades que tiene el gobierno para su primera Rendición de Cuentas, proyecto que entregará sobre fines de este mes, ya están fijadas, remarcaron fuentes de Presidencia consultadas por El País. Es decir, al momento no hay cambios que tuerzan las orientaciones ya anunciadas por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, en la conferencia de prensa que encabezó el 27 de mayo, y en la que definió que, con reasignaciones, se fortalecerán las áreas de infancia, seguridad, personas en situación de calle y empleo.

"El Parlamento después dirá, pero las prioridades ya fueron marcadas", dijo a El País un jerarca del gobierno, que agregó: "Los parlamentarios tendrán o no margen para negociar".

La vieja meta del 6%

Ahora bien, el objetivo de alcanzar el 6% del PIB para la educación y 1% para investigación es también una reivindicación histórica de los sindicatos educativos, que el Frente Amplio lo tomó e incluso incluyó en sus bases programáticas en la última campaña electoral.

El nudo gordiano al que se enfrenta el gobierno en esta instancia presupuestal es el de haber apoyado como bandera una mayor dotación de recursos para la educación, cuando ahora debe lo que enfrentar es un escenario de “restricción fiscal”.

“El gobierno está anunciando gasto cero para la educación”, criticó este jueves la presidenta del sindicato de docentes de Secundaria (ADES Montevideo), Verónica Méndez, que encabezó una conferencia para anunciar paros en liceos capitalinos desde el lunes al jueves próximo (ver recuadro)

Méndez indicó que con la batería de paros se busca “presionar” y “concientizar” al gobierno para que “aumente” el presupuesto educativo, y que le sorprendía que el mensaje del gobierno sea el de mantener el gasto cero, cuando son evidentes "las dificultades" de todo tipo que atraviesa la educación.

La meta del 6+1, en conclusión, no parece viable en este período de gobierno, según coincidieron fuentes educativas a El País. Pero, además, las proyecciones prevén que el presupuesto educativo no solo no se mantenga, sino que incluso caiga en relación al PIB.

Andrea Revuelta, integrante de la directiva de ADES Montevideo, recordó en tanto que el gobierno marcó a la infancia y adolescencia entre las cuatro prioridades de esta Rendición de Cuentas. “Decir que la prioridad es esa cuando no hay un presupuesto acorde a lo que se está necesitando no se condice con la realidad”, apuntó.

El anuncio de paros en liceos capitalinos la semana próxima ocurrió horas después de un paro general parcial del Pit-Cnt, que incluyó en su plataforma el pedido de llegar al 6+1. Se adhirieron a la paralización los sindicatos de maestros y profesores del sistema público y privado, así como los sindicatos de docentes y funcionarios de Udelar.

"No podemos hablar de una mejor educación si en el primer año de gobierno seguimos reclamando que se llegue al 6+1. Lo prometido es deuda. El gobierno se comprometió con la educación y no está cumpliendo", apuntó Alejandra Pereira, secretaria general adjunta del Pit-Cnt y secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (Fum-Tep) en el acto.

El presidente Orsi, docente sindicalizado entre 1991 y 2005, fue consultado por el paro del Pit-Cnt en las últimas horas y por las movilizaciones en puerta.

“Está bien —respondió—. Yo fui del sindicato de la educación, siempre pidiendo el 6+1, que es lógico, y otras cosas más que veremos cómo lo vamos resolviendo”, señaló.

En paralelo a la crispación creciente entre sindicatos y el gobierno, el Codicen procesa su planteo en esta Rendición de Cuentas. “ANEP va con pedido incremental”, dijo el presidente de ANEP, Pablo Caggiani, a El País. Sin embargo, no está clara la magnitud.

Los subsistemas pidieron un aumento de $ 6.076 millones, aunque en la última sesión de Codicen el oficialismo manejó pedir un aumento de unos $ 2.500 millones, que es evaluado por los consejeros electos por los docentes. Caggiani y las consejeras Elbia Pereira y Carolina Pallas fueron sindicalistas de la educación previamente.

Liceo 61 sigue ocupado

El Liceo 61 lleva tres días ocupado por docentes que reclaman una mayor accesibilidad en el bachillerato más completo de la zona Cerro y Paso de la Arena, que cuenta con casi 1.000 alumnos, en tres turnos, enclavado en una zona densamente poblada.

Los docentes reclaman que alumnos y otras personas con dificultad para movilizarse puedan llegar a la segunda planta donde están los laboratorios, el SUM y la biblioteca.

Una plataforma vertical cerrada solucionaría el problema, que cuesta $ 1.3 millones, una cifra que “no parece ser imposible de solventar por la administración pública”, marcó ADES Montevideo en un comunicado.