UTE abrió un llamado laboral para estudiantes para cubrir 11 puestos en Montevideo: ofrecen sueldo de $ 78.360

La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) abrió un llamado laboral con 11 cargos dirigidos a estudiantes de ingeniería eléctrica para trabajar en distintas unidades de la entidad, ejerciendo en Montevideo. Ofrecen una remuneración nominal de $ 78.360 por trabajar jornadas de 8 horas diarias.

El llamado apunta directamente a estudiantes que estén cursando la carrera de ingeniería eléctrica, con un mínimo del 40% aprobado. El plazo de inscripción comenzó el día de hoy y cierra a fines de junio. Conocé las tareas, requisitos y cómo postularse a través del portal de UTE.

Algunas de las tareas descriptas en las bases del llamado de UTE son:



Analizar, diseñar y proponer soluciones técnicas para la operación, mantenimiento, infraestructura y desarrollo de sistemas, redes y equipamientos.

para la operación, mantenimiento, infraestructura y desarrollo de sistemas, redes y equipamientos. Elaborar, actualizar y aplicar procedimientos técnicos, especificaciones, normas y documentación asociada a equipos, instalaciones y procesos .

. Planificar, coordinar y supervisar actividades de instalación , operación, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones.

, operación, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones. Realizar auditorías, controles de calidad , inspecciones técnicas y seguimiento de procesos y equipamientos.

, inspecciones técnicas y seguimiento de procesos y equipamientos. Analizar el desempeño, confiabilidad y disponibilidad de sistemas y activos, proponiendo mejoras, rediseños o sustituciones cuando corresponda.

Desarrollar o utilizar herramientas informáticas , aplicaciones y sistemas de gestión para el análisis, control y seguimiento de procesos técnicos.

, aplicaciones y para el análisis, control y seguimiento de procesos técnicos. Participar en la formación técnica, asesoramiento especializado, investigación tecnológica y mejora continua de los procesos.

Requisitos excluyentes y valorados para postular en la UTE

Requisitos excluyentes

Ser estudiante con un grado de avance mínimo del 40% de la carrera de ingeniería eléctrica: esta carrera deberá haber sido cursada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, o en universidades privadas cuya carrera sea equivalente a la mencionada y este reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Se requiere haber aprobado, como mínimo, una materia a partir del mes de enero del año 2025. Al momento de la toma de posesión del puesto el postulante que resulte seleccionado, no podrá poseer puesto o función pública remunerada, excepto el de docente, no pudiendo tener una acumulación mayor a 60 horas semanales entre ambas actividades.

Ingeniero eléctrico. Foto: Canva

Requisitos no excluyentes (a valorar)

Poseer conocimientos vinculados con las tareas a desarrollar en el puesto: se tomarán en consideración sólo aquellos cursos que tengan comprobantes que respalden la aprobación correspondiente. Experiencia laboral relacionada con el puesto a cubrir.

Cómo postularse al puesto de ingeniero eléctrico en la UTE

Los interesados deben inscribirse a través del formulario que se encuentra en la página web de la UTE, donde recibirán su número de inscripción al momento de enviar el formulario. Allí se debe cargar la documentación correspondiente y luego se recibirá un mail de confirmación. El período de inscripción comenzó hoy, jueves 11 y finaliza el 26 de junio a las 16:00 horas.