Intendencia de Canelones abrió un llamado laboral con un sueldo de más de $ 85.000: últimos días para postular

La Intendencia de Canelones abrió un llamado laboral para ingenieros de los alimentos en la división técnica de habilitación de productos dependiente de la dirección de contralor. El puesto tienen un régimen de 40 horas semanales de labor y ofrecen una remuneración mensual nominal de $ 85.890, correspondiente al grado "Pb" del Escalafón Profesional, más beneficios sociales correspondientes. Hay tiempo hasta el 12 de junio para postularse.

El cargo tiene como único requisito excluyente contar con título de ingeniero en alimentos y se explicita en las

bases del llamado que puede "ser exigible cumplir las tareas en los días sábados, domingos y feriados, a cumplir en el horario que se asigne. La administración establecerá los horarios y podrá cambiar los mismos según las necesidades del servicio a cumplir".

Las funciones y tareas a ejecutar por el ingeniero en alimentos se detallan en las bases del llamado, entre las que se encuentran:

Definir procedimientos de actuación a realizar en lo que tiene que ver con su área para el contralor de productos alimenticios elaborados.

elaborados. Evaluar efectos negativos de productos alimenticios en relación a su función nutrimental.

en relación a su función nutrimental. Realizar análisis químicos , físico-químicos e instrumentales de alimentos, con el fin de certificar su aptitud para consumo humano.

, físico-químicos e instrumentales de alimentos, con el fin de certificar su aptitud para consumo humano. Realizar informes técnicos de acuerdo a los análisis efectuados.

Determinar parámetros de contaminantes que pueden contener los alimentos.

que pueden contener los alimentos. Prever y solicitar los suministros de productos , materiales, instrumentales y herramientas necesarias.

, materiales, instrumentales y herramientas necesarias. Integrar equipos multidisciplinarios cuando se lo soliciten.

Realizar todas las tareas afines encomendadas.

¿Cuáles son los requisitos para postularse al cargo en la Intendencia de Canelones?

Fachada del edificio sede de la Intendencia Departamental de Canelones. Foto: Darwin Borrelli

Requisito específico excluyente

Formación académica: título de ingeniero alimentario expedido por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, revalidado por esta o reconocido oficialmente por el MEC.

Otros requisitos obligatorios:



Carné de control en salud vigente.

Completar el formulario de inscripción del llamado con los datos que se indican.

Requisito no excluyente (a valorar)

Formación: curso de supervisión de personal.

Plazos y lugar de inscripción para el cargo de ingeniero en la Intendencia de Canelones

Las postulaciones se reciben mediante el formulario de inscripción del llamado disponible en el portal del Gobierno de Canelones. El plazo de inscripción cierra el 12 de junio a las 15:30 horas. Por consultas adicionales, consultar en las bases del llamado.