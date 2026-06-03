El Mides abrió un nuevo llamado laboral con un sueldo que supera los $ 84.000: requisitos

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abrió un llamado laboral para asistente técnico para realizar asesoría en comunicación. Ofrecen una remuneración nominal de $ 84.127 más IVA por 30 horas semanales efectivas de labor.

El cargo tiene como propósito "brindar apoyo técnico a la asesoría en comunicación de la Secretaría Nacional de Cuidados en el desarrollo e implementación de acciones de comunicación institucional vinculadas a la secretaría y al Sistema Nacional Integrado de Cuidados", según indica la entidad en las bases del llamado expuestas en el portal de Uruguay Concursa.

Requisitos y competencias para postular al puesto de comunicador en el Mides

Requisitos excluyentes

Estudiante avanzado (con al menos tercer año aprobado o su equivalente en formación técnica) o título universitario en comunicación .

. Cursos o experiencia laboral en manejo de redes sociales.

en manejo de redes sociales. Cursos o conocimientos en fotografía, diseño y/o edición de video.

Requisitos no excluyentes (a valorar)

Formación Cursos específicos o conocimientos en métricas y parámetros de medición en redes sociales. Conocimientos sobre estrategias para optimizar el alcance y rendimiento de publicaciones digitales. Experiencia Experiencia profesional en producción de contenidos. Experiencia profesional en gestión de comunicación institucional. Participación en planes, programas o proyectos sociales y políticas públicas.

Mujer cubriendo evento. Foto: Canva

Cuáles son las tareas principales del asistente técnico en cuidados

Entre las principales actividades a desarrollar en el puesto de asistente técnico en el Mides, se encuentran:

Integrar el equipo de la asesoría en comunicación , coordinando tareas con la referente del área.

, coordinando tareas con la referente del área. Asistir a actividades y eventos en los que participe la Secretaría Nacional de Cuidados , realizando tareas de cobertura (registro audiovisual, fotografía y video).

, realizando tareas de cobertura (registro audiovisual, fotografía y video). Producir contenidos para la web y redes sociales institucionales (redacción de textos, elaboración de piezas gráficas, fotografías y videos).

y (redacción de textos, elaboración de piezas gráficas, fotografías y videos). Colaborar en la planificación y ejecución de acciones de comunicación vinculadas a los distintos componentes del Sistema Nacional Integrado de Cuidados .

vinculadas a los distintos componentes del . Participar en otras instancias que, de acuerdo con las necesidades institucionales, requieran su intervención en el marco de la comunicación institucional.

Plazos de inscripción y canales de comunicación en Uruguay Concursa

Los interesados deben presentar la documentación excluyente y a valorar, a través del portal Uruguay Concursa: https://www.uruguayconcursa.gub.uy. El período de inscripción ya abrió y finaliza el viernes 12 de junio de 2026.