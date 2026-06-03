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El Mides abrió un nuevo llamado laboral con un sueldo que supera los $ 84.000: requisitos

La Secretaría Nacional de Cuidados busca un asistente técnico para tareas de prensa y redes con una carga horaria de 30 horas semanales. Conocé las bases, requisitos y plazos para postularse.

El País
El País
03/06/2026, 14:25
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Fachada del edificio sede del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Fachada del edificio sede del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Foto: Estefanía Leal / Archivo El País.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abrió un llamado laboral para asistente técnico para realizar asesoría en comunicación. Ofrecen una remuneración nominal de $ 84.127 más IVA por 30 horas semanales efectivas de labor.

El cargo tiene como propósito "brindar apoyo técnico a la asesoría en comunicación de la Secretaría Nacional de Cuidados en el desarrollo e implementación de acciones de comunicación institucional vinculadas a la secretaría y al Sistema Nacional Integrado de Cuidados", según indica la entidad en las bases del llamado expuestas en el portal de Uruguay Concursa.

Uruguay Impulsa: hasta cuándo hay tiempo para inscribirse a oportunidades de trabajo por hasta $ 20.000

Requisitos y competencias para postular al puesto de comunicador en el Mides

Requisitos excluyentes

  • Estudiante avanzado (con al menos tercer año aprobado o su equivalente en formación técnica) o título universitario en comunicación.
  • Cursos o experiencia laboral en manejo de redes sociales.
  • Cursos o conocimientos en fotografía, diseño y/o edición de video.

Requisitos no excluyentes (a valorar)

  1. Formación

    1. Cursos específicos o conocimientos en métricas y parámetros de medición en redes sociales.
    2. Conocimientos sobre estrategias para optimizar el alcance y rendimiento de publicaciones digitales.

  2. Experiencia

    1. Experiencia profesional en producción de contenidos.
    2. Experiencia profesional en gestión de comunicación institucional.
    3. Participación en planes, programas o proyectos sociales y políticas públicas.
Mujer cubriendo evento.
Mujer cubriendo evento.
Foto: Canva

Cuáles son las tareas principales del asistente técnico en cuidados

Entre las principales actividades a desarrollar en el puesto de asistente técnico en el Mides, se encuentran:

  • Integrar el equipo de la asesoría en comunicación, coordinando tareas con la referente del área.
  • Asistir a actividades y eventos en los que participe la Secretaría Nacional de Cuidados, realizando tareas de cobertura (registro audiovisual, fotografía y video).
  • Producir contenidos para la web y redes sociales institucionales (redacción de textos, elaboración de piezas gráficas, fotografías y videos).
  • Colaborar en la planificación y ejecución de acciones de comunicación vinculadas a los distintos componentes del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.
  • Participar en otras instancias que, de acuerdo con las necesidades institucionales, requieran su intervención en el marco de la comunicación institucional.

Plazos de inscripción y canales de comunicación en Uruguay Concursa

Los interesados deben presentar la documentación excluyente y a valorar, a través del portal Uruguay Concursa: https://www.uruguayconcursa.gub.uy. El período de inscripción ya abrió y finaliza el viernes 12 de junio de 2026.

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