Nuevo llamado laboral en el BSE con un sueldo de $ 143.400 por 33 horas semanales

El Banco de Seguros del Estado (BSE) abrió un llamado laboral para ocupar dos cargos de coordinador de mantenimiento. La carga horaria es de 32,5 horas semanales y ofrecen una remuneración mensual de $ 143.400.

El propósito del cargo es supervisar, controlar y procesar adecuadamente las diferentes necesidades de mantenimiento de los edificios y su infraestructura en todo el país, garantizando su correcto funcionamiento.

Dentro de las responsabilidades específicas del cargo, según detalla el BSE en las bases del llamado, se encuentra: colaborar en la planificación de las tareas del sector, coordinando con su equipo o empresas los mantenimientos preventivos, predictivos o correctivos de todos los activos físicos del BSE en todos sus locales y edificios en todo el país.

Requisitos excluyentes para postularse al cargo en el BSE

Contar con cédula de identidad vigente, credencial cívica y ser mayor de edad.

Los postulantes de 35 años de edad o más, deberán acreditar aportes previos a la Seguridad Social que les permitan jubilarse con causal común a los 65 años de edad.

que les permitan jubilarse con causal común a los 65 años de edad. Ser ciudadano natural o legal y estar inscripto en el Registro Cívico Nacional . Los ciudadanos legales no podrán ser designados hasta tres años después de haber obtenido la Carta de Ciudadanía .

. Los ciudadanos legales no podrán ser designados hasta tres años después de haber obtenido la . Título de tecnólogo mecánico o en mecatrónica expedido por la UTU y/o UTEC o título de ingeniería tecnológica electrotécnica expedido por la UTU, o título de ingeniero en mecatrónica, en control y automática de la UTEC o título de arquitecto, ingeniero industrial mecánico, civil o eléctrico de la Udelar o universidad autorizada por el MEC.

¿Cómo postularse al llamado en el BSE?

Los aspirantes se inscribirán en el portal institucional del Banco de Seguros del Estado completando los datos allí solicitados, identificando el grupo al cual se inscribe:



Grupo General.

Grupo Ley N°19.122 (personas autodefinidas afrodescendientes).

Grupo Ley N° 19.684 (personas autodefinidas trans)

El período de inscripciones ya comenzó y aceptan postulaciones hasta el 14 de junio. Para más información, consultar las bases del llamado.