Llamado laboral en MIEM y Fundación Ricaldoni con sueldo de $ 147.000: requisitos y cómo postularse

La Dirección Nacional de Energía (DNE) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) abrió un llamado laboral para ingenieros o estudiantes avanzados, para una consultoría especializada en energías renovables. Con una dedicación de 40 horas semanales, los honorarios mensuales son de $ 147.000 nominales más IVA. El llamado es promovido por la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.

El cargo tiene como objetivo "brindar apoyo técnico especializado en el área de energías renovables de la Dirección Nacional de Energía en la planificación, evaluación, seguimiento y desarrollo de políticas, proyectos y normativas vinculadas a las energías renovables y la transición energética, contribuyendo a la toma de decisiones estratégicas del sector, así como también en aquellas otras áreas que la dirección y el ministerio considere de interés a los efectos de desarrollar sus cometidos sustantivos", según indica la entidad en las bases del llamado.

Tareas del cargo de ingeniero para el MIEM

El consultor deberá realizar estudios del estado del arte de tecnologías de energías renovables, elaborar análisis de prospectiva tecnológica y evaluar la inserción de nuevas soluciones en el sistema energético nacional. También participará en el diseño y seguimiento de políticas y proyectos vinculados a la transición energética.

Entre las tareas previstas se incluye la identificación de necesidades regulatorias y la formulación de propuestas normativas, la evaluación de impactos de distintas medidas sobre los actores del sistema energético, la participación en espacios interdisciplinarios e interinstitucionales, y la detección de oportunidades de cooperación internacional en asistencia técnica y financiamiento de proyectos.

Requisitos para postularse al llamado en el MIEM

El llamado está dirigido a profesionales de ingeniería industrial mecánica, ingeniería eléctrica o ingeniería química, con título expedido por la Universidad de la República o por instituciones privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura.

Pueden postularse además estudiantes avanzados de esas carreras que tengan como máximo 40 créditos pendientes (o hasta cuatro materias, en planes sin créditos) o que solo tengan pendiente la presentación del proyecto o tesis final, con todos los cursos y exámenes ya aprobados. En todos los casos se deberá adjuntar escolaridad actualizada y los egresados, además, deben acreditar el título.

Energias renovables

Se valorará también:



Formación acreditada en energías renovables, planificación energética, integración a red, eficiencia energética, hidrógeno verde o almacenamiento.

Experiencia en organismos públicos, empresas energéticas, consultoras o investigación académica en el área.

Experiencia en análisis técnico-económico de proyectos.

Conocimientos de inglés avanzado.

Cómo y hasta cuándo postularse al llamado en el MIEM

Las postulaciones se realizan exclusivamente en línea, a través del portal de empleo de la Fundación Julio Ricaldoni, donde también se encuentran publicados los términos de referencia y el detalle completo de requisitos. No se aceptarán postulaciones por correo electrónico ni de forma presencial.

El plazo para postularse finaliza el domingo 14 de junio. Para más detalles, se puede consultar las bases del llamado en Uruguay Concursa.