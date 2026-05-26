Llamado laboral en el Ministerio de Economía y Finanzas con sueldo de $ 60.980: cómo postularse

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral para 12 gestores administrativos para trabajar en régimen de provisoriato. Seis de los puestos son para ejercer en la Dirección General de Secretaría del MEF y los otros seis en la Contaduría General de la Nación. Ofrecen una remuneración nominal de $ 60.980 por 40 horas semanales efectivas de labor.

El cargo tiene como propósito "ejecutar actividades pertinentes a las áreas administrativas, contable, financiera, y gestión de recursos humanos a fin de lograr un eficiente desempeño acorde con los objetivos de cada unidad", según indica la entidad en las bases del llamado expuestas en el portal de Uruguay Concursa.

Entre las principales actividades a desarrollar en el puesto, se encuentran:



Preparar, procesar, actualizar, controlar y archivar información, datos y documentos en los sistemas de información , asegurando la oportunidad y calidad de la información.

, asegurando la oportunidad y calidad de la información. Atender solicitudes de datos e información en el ámbito de su competencia, elaborando las notas, reportes e informes que le sean requeridos.

Requisitos para desempeñar el cargo de gestor administrativo en el MEF

Requisitos excluyentes



Formación básica o académica

Bachillerato completo de la Dirección General de Educación Secundaria o su equivalente de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU). Experiencia

Igual a un año en el ámbito público y/o privado relacionada al propósito del cargo y a las principales actividades descriptas en el perfil, en las bases del llamado.

Mujer realizando tareas administrativas Foto: Canva

Requisitos no excluyentes (valorados)

Formación

Bachillerato tecnológico en administración de la Dirección General de Educación Técnico Profesional ( UTU ), o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente.

en administración de la ( ), o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente. Cursos o conocimientos administrativo contable .

. Cursos o conocimientos en tareas vinculadas a RR.HH. y liquidación de haberes.

Otros cursos vinculados a las principales actividades descriptas. Experiencia

Superior a un año en el ámbito público y/o privado relacionada con las principales actividades descriptas. Otros

Cursos o conocimientos de herramientas informáticas relacionados con las principales actividades a realizar.

¿Cómo postularse al cargo administrativo del MEF?

Los interesados deben completar el formulario de inscripción del llamado con los datos que se indican en la página web del portal Uruguay Concursa: www.uruguayconcursa.gub.uy. El período de inscripción ya comenzó y cierra el 15 de junio. Para más información, consultar las bases del llamado.