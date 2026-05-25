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Ministerio de Industria abrió un llamado de consultoría por un monto de US$ 44.700: plazos y cómo postularse

La convocatoria de la Dirección Nacional de Industrias exige equipos con formación universitaria en economía, sociología o derecho. Conocé los requisitos y bases para postularse al llamado.

El País
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25/05/2026, 13:44
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Ministerio de Industria, Energía y Minería (Miem).
Ministerio de Industria, Energía y Minería (Miem).
Foto: Archivo El País.

La Dirección Nacional de Industrias (DNI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) abrió una consultoría para el proyecto “Plan Nacional de Género para el Desarrollo Industrial (PNG Industria)” con la Corporación Andina de Fomento (CAF). El contrato ofrece un monto total de US$ 44.736 + IVA, con un plazo de consultoría de seis meses de trabajo efectivo, contados desde la fecha de la firma del contrato.

Como indican en las bases del llamado, el proyecto busca "colaborar con la DNI en la reducción de la segregación ocupacional de las ramas más masculinizadas de la industria uruguaya". Para ello, plantean dos objetivos: medir y analizar esa segregación ocupacional de género y desarrollar una estrategia de incentivos para la reducción de la misma.

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En este sentido, el objetivo de la consultoría es la cooperación técnica para el diseño y ejecución de una propuesta de formación para el fortalecimiento de capacidades de los equipos técnicos del MIEM orientada a la incorporación de las dimensiones sociales, de género, generacionales, territoriales y socioeconómicas a las políticas públicas sectoriales.

Requisitos para la consultoría en el MIEM

Requisitos excluyentes

  1. Institucionales
    1. Ser una empresa u organización formalmente constituida, con experiencia comprobada en el diseño e implementación de servicios de docencia en ciencias sociales, preferentemente a nivel de programas de posgrado o formación especializada.
    2. Contar con capacidad institucional para desarrollar actividades de formación dirigidas al sector público.
    3. No se admitirá la subcontratación para la ejecución de las actividades previstas en esta consultoría.

  2. Formación académica

    1. El equipo deberá contar con formación universitaria de grado en disciplinas tales como: economía, sociología, derecho, ciencia política u otras disciplinas afines.
    2. A nivel de especialización (postgrado o formación equivalente), el equipo deberá cubrir de manera complementaria los siguientes campos: políticas públicas, igualdad de género o estudios de género, desarrollo y análisis de desigualdades sociales.

  3. Experiencia

    1. El equipo deberá acreditar experiencia en las siguientes áreas, la cual podrá ser cumplida de manera complementaria entre sus integrantes:
      • Diseño e implementación de programas de formación dirigidos a equipos técnicos del sector público, incluyendo currícula, contenidos, materiales pedagógicos y metodologías de enseñanza adaptadas al público objetivo.
      • Incorporación de la perspectiva social, de género e interseccional en el análisis, diseño e implementación de políticas públicas, programas o proyectos.
      • Análisis de brechas de género y socioeconómicas en sectores productivos, incluyendo aspectos vinculados a la segregación ocupacional y a las desigualdades en el acceso al empleo, la formación y el desarrollo profesional.
      Trabajo en equipo, liderazgo.

      • Manejo y análisis de indicadores de desigualdad social con perspectiva de género e interseccional, así como su utilización en procesos de planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.
      • Conocimiento del ecosistema industrial nacional y del marco de políticas públicas vinculadas a las áreas sectoriales de la cartera.

Requisitos no excluyentes

  1. Experiencia en diseño de políticas, programas o instrumentos orientados a la reducción de brechas de género en sectores productivos.
  2. Experiencia en asesoramiento y formación especializada en políticas sectoriales, incorporando el enfoque social, de género e interseccional.
  3. Experiencia de trabajo con organismos públicos vinculados al sector productivo, especialmente en la utilización de análisis de desigualdades para la planificación y gestión de políticas públicas.
  4. Formación adicional (posgrado, cursos o especializaciones) en interseccionalidad y transversalización de la perspectiva de género en políticas públicas, particularmente en ámbitos sectoriales.
  5. Capacidades de comunicación oral y escrita.

¿Cómo inscribirse a la consultoría en el MIEM?

Para la postulación se deberá presentar:

  • RUT y razón social de la empresa, así como número de inscripción ante el BPS.
  • Antecedentes de la empresa u organización y experiencia acreditada en servicios de servicios de docencia en ciencias sociales, preferentemente a nivel de programas de posgrados o formación especializada vinculados al objeto de la presente convocatoria.
  • CV del equipo docente, identificando a la persona responsable de la coordinación del equipo, e indicando las responsabilidades de cada integrante en relación con los componentes de la consultoría. Incluir la estimación de horas de trabajo por componente y perfil del equipo.

Se recibirán postulaciones al correo genero.caf@miem.gub.uy hasta el 8 de junio inclusive, indicando en el asunto “Formación sector público”. Por más información, consultar las bases del llamado.

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