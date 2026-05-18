La OPP abrió un llamado laboral con sueldo de más de $ 100.000: bases, requisitos y plazos

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) abrió un llamado laboral para consultor en estadística avanzada y CD, para trabajar en el Observatorio Territorio Uruguay (OTU), que tiene como objetivo principal aportar evidencia para el diseño e implementación de políticas públicas de descentralización y desarrollo territorial. Por una carga de 40 horas semanales, se ofrece una remuneración de $ 102.573.

El OTU se especializa en la generación, procesamiento, integración y difusión de información territorial estratégica a nivel subnacional. La presente consultoría se enmarca en un proceso de renovación metodológica y tecnológica del OTU, para consolidarse como espacio de referencia en análisis territorial basado en evidencia, fortaleciendo la articulación con organismos productores de información estadística y administrativa.

El objetivo del cargo es brindar asesoramiento técnico especializado en procesamiento, análisis avanzado y visualización de datos territoriales, contribuyendo al desarrollo metodológico, estadístico y tecnológico del Observatorio Territorio Uruguay. Algunas de las actividades a realizar son: el procesamiento de información estadística proveniente de encuestas y censos, y la generación de estimaciones e indicadores con medidas de precisión (intervalos de confianza, coeficientes de variación).

Requisitos del consultor para la OPP

Requisitos excluyentes



Formación

Título universitario en estadística, ciencia de datos, matemática, economía, sociología u otras disciplinas afines reconocido por la autoridad competente y habilitado (revalidado) para ejercer en el territorio nacional de la República Oriental del Uruguay. Experiencia

Al menos un año de experiencia comprobada en procesamiento y análisis de datos estadísticos .

. Al menos un año de experiencia en manejo avanzado de R o Python .

. Al menos un año de experiencia de trabajo en el diseño, uso o análisis de indicadores.

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Requisitos no excluyentes

Formación

Posgrados de especialización vinculados al objeto de la consultoría.

Cursos vinculados al objeto de la consultoría.

Cursos de formación en análisis espacial y sistemas de información geográfica (GIS) de al menos 20 horas de duración. Experiencia

Experiencia de trabajo con el sector público.

Experiencia en el diseño, uso o análisis de indicadores a nivel subnacional.

Desarrollo de productos interactivos y automatizados (por ejemplo, con Quarto, Shiny u otras herramientas equivalentes).

Experiencia en georreferenciación de datos .

. Experiencia en procesamiento de bases de datos de encuestas de hogares y censos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

¿Cómo postularse al trabajo de consultor en la OPP?

Los interesados deben enviar su CV, adjuntando los comprobantes que acrediten los requisitos excluyentes, a la dirección de correo electrónico: seleccionconsultores@opp.gub.uy. Se debe indicar en el asunto: "Ref. CONSULTOR/A EN ESTADÍSTICA AVANZADA Y CIENCIA DE DATOS". Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de mayo inclusive. Por más información, consultar en las bases del llamado.