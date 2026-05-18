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La OPP abrió un llamado laboral con sueldo de más de $ 100.000: bases, requisitos y plazos

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto busca profesionales universitarios con conocimientos en estadística avanzada para el Observatorio Territorio Uruguay. Conocé los requisitos y cómo postularse.

El País
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18/05/2026, 11:53
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Fachada de la Torre Ejecutiva, edificio sede del Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay en Montevideo.
Fachada de la Torre Ejecutiva, edificio sede del Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay en Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) abrió un llamado laboral para consultor en estadística avanzada y CD, para trabajar en el Observatorio Territorio Uruguay (OTU), que tiene como objetivo principal aportar evidencia para el diseño e implementación de políticas públicas de descentralización y desarrollo territorial. Por una carga de 40 horas semanales, se ofrece una remuneración de $ 102.573.

El OTU se especializa en la generación, procesamiento, integración y difusión de información territorial estratégica a nivel subnacional. La presente consultoría se enmarca en un proceso de renovación metodológica y tecnológica del OTU, para consolidarse como espacio de referencia en análisis territorial basado en evidencia, fortaleciendo la articulación con organismos productores de información estadística y administrativa.

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El objetivo del cargo es brindar asesoramiento técnico especializado en procesamiento, análisis avanzado y visualización de datos territoriales, contribuyendo al desarrollo metodológico, estadístico y tecnológico del Observatorio Territorio Uruguay. Algunas de las actividades a realizar son: el procesamiento de información estadística proveniente de encuestas y censos, y la generación de estimaciones e indicadores con medidas de precisión (intervalos de confianza, coeficientes de variación).

Requisitos del consultor para la OPP

Requisitos excluyentes

  1. Formación
    • Título universitario en estadística, ciencia de datos, matemática, economía, sociología u otras disciplinas afines reconocido por la autoridad competente y habilitado (revalidado) para ejercer en el territorio nacional de la República Oriental del Uruguay.
  2. Experiencia
    • Al menos un año de experiencia comprobada en procesamiento y análisis de datos estadísticos.
    • Al menos un año de experiencia en manejo avanzado de R o Python.
    • Al menos un año de experiencia de trabajo en el diseño, uso o análisis de indicadores.
análisis, datos
Foto: GettyImages

Requisitos no excluyentes

  1. Formación
    • Posgrados de especialización vinculados al objeto de la consultoría.
    • Cursos vinculados al objeto de la consultoría.
    • Cursos de formación en análisis espacial y sistemas de información geográfica (GIS) de al menos 20 horas de duración.
  2. Experiencia
    • Experiencia de trabajo con el sector público.
    • Experiencia en el diseño, uso o análisis de indicadores a nivel subnacional.
    • Desarrollo de productos interactivos y automatizados (por ejemplo, con Quarto, Shiny u otras herramientas equivalentes).
    • Experiencia en georreferenciación de datos.
    • Experiencia en procesamiento de bases de datos de encuestas de hogares y censos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

¿Cómo postularse al trabajo de consultor en la OPP?

Los interesados deben enviar su CV, adjuntando los comprobantes que acrediten los requisitos excluyentes, a la dirección de correo electrónico: seleccionconsultores@opp.gub.uy. Se debe indicar en el asunto: "Ref. CONSULTOR/A EN ESTADÍSTICA AVANZADA Y CIENCIA DE DATOS". Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de mayo inclusive. Por más información, consultar en las bases del llamado.

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