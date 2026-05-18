Censo 2023: la unión libre predomina en los jóvenes, el “pico” de divorcios y las 774 personas de más de 100 años
Las preguntas sobre la convivencia y el vínculo de pareja que se hicieron a personas a partir de los 14 años permiten conocer un poco más al detalle la vida de los uruguayos.
Cuántas personas estaban casadas hace tres años en Uruguay? ¿Cuántos eran divorciados y vivían sin pareja? ¿Qué predominaba entre las parejas del mismo sexo? Las respuestas a estas preguntas aparecieron al poner la lupa en los datos finales del Censo de 2023, que se publicaron recién el jueves después de ajustes en la metodología. Uno de los datos más curiosos es que había 1.420.241 individuos en el país que convivían con su pareja al momento del relevamiento.
Las preguntas sobre la convivencia y el vínculo de pareja se hicieron a personas a partir de los 14 años. La presentación de los resultados se hizo en grupos de a cinco años de edad y se diferenció por sexo, lo que permite leer ciertos comportamientos.
Una particularidad es que se constató el predominio de la unión libre por sobre el matrimonio entre las personas desde los 14 hasta los 44 años que convivían con su pareja. Fueron 473.766 los que compartían techo sin haber pasado por el registro civil, cuando, al mismo tiempo, eran 178.231 los casados. No obstante, la tendencia cambiaba a partir de los 45 años, cuando empezaba a verse en mayor cantidad el matrimonio frente a la unión libre.
Otra característica es que las mujeres declararon convivir con sus parejas en edades más tempranas al momento del Censo. Esto se vio reflejado de manera clara: entre los jóvenes de 20 y 24 años eran 35.718 las que compartían techo frente a los 22.248 varones. La diferencia incluso se vio en la categoría de edad anterior, que va desde los 14 hasta los 19 años, en el que las mujeres eran 6.569 y los hombres eran 2.417.
Si bien el censo muestra una foto del momento y es imposible saber a qué edad empezaron a convivir los hombres que eran mayores al momento del relevamiento, los primeros tramos de edad muestran una diferencia clara por parte del género femenino.
Sin embargo, la situación cambió de manera drástica a medida que aumentaba la edad de la población. Es más, entre quienes tenían 85 años y más, se registró que más del doble de hombres (10.525) convivían con una pareja en comparación con las mujeres (4.576).
Por otra parte, dentro de las parejas del mismo sexo, había una mayor cantidad de personas que convivían bajo la unión libre (13.340) que estando casadas (5.112), sin grandes brechas entre hombres y mujeres. Sí se encontraron diferencias al mirar las edades. Había mayor cantidad de unión libre hasta los 59 años y, a partir de los 60 años, predominaban los matrimonios.
Sin compartir techo
Hubo 1.426.867 personas que respondieron en el censo que no tenían pareja en el hogar. De estos, se conoció que había más mujeres divorciadas o separadas de matrimonio (154.613) que hombres (96.832). Pero, además, al observar en detalle se encontró otra característica. Al diferenciar por grupos de edad, el pico de mayor cantidad de personas en esta situación se dio en quienes tenían entre 60 y 64 años, con 38.177 divorciados o separados.
Por otra parte, se registró cómo crecía la cantidad de viudos -sea por matrimonio o unión libre- que vivían sin otra pareja a mayor edad, lo que, al menos en parte, se puede explicar por el ciclo de la vida. En total, hubo 186.232 personas que respondieron que esta era su situación. Pero lo interesante es que hubo una brecha de género muy marcada: las mujeres (151.610) más que cuadriplicaban la cantidad de hombres (34.622) viudos sin una nueva convivencia.
A diferencia de la viudez sin nueva convivencia, la cantidad de personas que nunca convivió en pareja decaía a mayor edad. Por una cuestión cultural, era esperable que en el grupo de 14 a 19 años se concentraran más personas (266.267) que el resto. No obstante, un dato relevante es que, entre quienes tenían 90 años y más, que es el extremo opuesto de la tabla, había 1.398 personas que nunca tuvieron esta experiencia.
Más allá del análisis en detalle, los números globales son que, de las 1.426.867 personas que no tenían pareja en el hogar, 182.255 estaban divorciadas de casamiento, 69.190 separadas de casamiento, 149.522 separadas de unión libre, 168.047 viudas de casamiento, 18.185 viudas de unión libre y 809.948 que estaban solteras y nunca habían convivido en pareja. También se incluyeron 27.177 individuos que no especificaron su situación y 2.543 que fueron relevados.
El INE informó que había 3.499.451 personas en Uruguay a partir del Censo 2023. En una primera instancia, en diciembre de 2024, se presentaron los “datos definitivos” e incluso se publicaron los microdatos. Sin embargo, más de un año después, este jueves se informaron los nuevos datos finales, en esta oportunidad, con un nuevo método que incorporó ponderadores para ampliar la información disponible.
Casi 50.000 en los hogares colectivos
Algunos lo harán por elección, sea más o menos deseada, pero otros no tienen opción. Lo cierto es que había 49.670 personas que vivían en hogares colectivos al momento del Censo en 2023.
El término “hogares colectivos” del censo es amplio ya que incluye desde residenciales de estudiantes o ancianos hasta las cárceles y los cuarteles militares o policiales.
La mayoría de las personas que vivían en hogares colectivos eran varones pero, al poner la lupa en los distintos lugares, se encontraron diversos escenarios. En las residencias de ancianos había muchas más mujeres, mientras que en las cárceles se registró una gran cantidad de hombres. En cambio, en los internados religiosos y los refugios se encontró una relativa paridad.
Una particularidad es que había más personas en residenciales de ancianos (15.446) que personas en centros de reclusión (15.162). También se destaca que había 2.973 personas que vivían en hoteles, pensiones u otra casa de hospedaje, 2.016 estudiantes que estaban en residencias y 2.050 que habitaban en cuarteles militares o policiales.
Por otra parte, a partir del Censo 2023 se encontró que en Uruguay había 774 personas de 100 años o más al momento del relevamientos, de las que la gran mayoría eran mujeres (675) mientras los hombres quedaron en minoría (99).
Si se ordena la población de menor a mayor edad, había 330 personas de 100 años, había 183 de 101 años y había 103 de 102 años.
Ya en un nivel menor: de 103 años había 73 ancianos, de 104 años había 48, de 105 años había 22, de 106 había ocho, de 107 años había cinco y de 109 años había uno.
La persona más longeva que se registró fue una mujer de 112 años.
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