Censo 2023: la unión libre predomina en los jóvenes, el “pico” de divorcios y las 774 personas de más de 100 años

Cuántas personas estaban casadas hace tres años en Uruguay? ¿Cuántos eran divorciados y vivían sin pareja? ¿Qué predominaba entre las parejas del mismo sexo? Las respuestas a estas preguntas aparecieron al poner la lupa en los datos finales del Censo de 2023, que se publicaron recién el jueves después de ajustes en la metodología. Uno de los datos más curiosos es que había 1.420.241 individuos en el país que convivían con su pareja al momento del relevamiento.

Las preguntas sobre la convivencia y el vínculo de pareja se hicieron a personas a partir de los 14 años. La presentación de los resultados se hizo en grupos de a cinco años de edad y se diferenció por sexo, lo que permite leer ciertos comportamientos.

Una particularidad es que se constató el predominio de la unión libre por sobre el matrimonio entre las personas desde los 14 hasta los 44 años que convivían con su pareja. Fueron 473.766 los que compartían techo sin haber pasado por el registro civil, cuando, al mismo tiempo, eran 178.231 los casados. No obstante, la tendencia cambiaba a partir de los 45 años, cuando empezaba a verse en mayor cantidad el matrimonio frente a la unión libre.

Otra característica es que las mujeres declararon convivir con sus parejas en edades más tempranas al momento del Censo. Esto se vio reflejado de manera clara: entre los jóvenes de 20 y 24 años eran 35.718 las que compartían techo frente a los 22.248 varones. La diferencia incluso se vio en la categoría de edad anterior, que va desde los 14 hasta los 19 años, en el que las mujeres eran 6.569 y los hombres eran 2.417.

Si bien el censo muestra una foto del momento y es imposible saber a qué edad empezaron a convivir los hombres que eran mayores al momento del relevamiento, los primeros tramos de edad muestran una diferencia clara por parte del género femenino.

Sin embargo, la situación cambió de manera drástica a medida que aumentaba la edad de la población. Es más, entre quienes tenían 85 años y más, se registró que más del doble de hombres (10.525) convivían con una pareja en comparación con las mujeres (4.576).

Por otra parte, dentro de las parejas del mismo sexo, había una mayor cantidad de personas que convivían bajo la unión libre (13.340) que estando casadas (5.112), sin grandes brechas entre hombres y mujeres. Sí se encontraron diferencias al mirar las edades. Había mayor cantidad de unión libre hasta los 59 años y, a partir de los 60 años, predominaban los matrimonios.

Censista del Censo 2023, con su chaleco, bolsa y tablet identificatorios. Foto: Instituto Nacional de Estadística.

Sin compartir techo

Hubo 1.426.867 personas que respondieron en el censo que no tenían pareja en el hogar. De estos, se conoció que había más mujeres divorciadas o separadas de matrimonio (154.613) que hombres (96.832). Pero, además, al observar en detalle se encontró otra característica. Al diferenciar por grupos de edad, el pico de mayor cantidad de personas en esta situación se dio en quienes tenían entre 60 y 64 años, con 38.177 divorciados o separados.

Por otra parte, se registró cómo crecía la cantidad de viudos -sea por matrimonio o unión libre- que vivían sin otra pareja a mayor edad, lo que, al menos en parte, se puede explicar por el ciclo de la vida. En total, hubo 186.232 personas que respondieron que esta era su situación. Pero lo interesante es que hubo una brecha de género muy marcada: las mujeres (151.610) más que cuadriplicaban la cantidad de hombres (34.622) viudos sin una nueva convivencia.

A diferencia de la viudez sin nueva convivencia, la cantidad de personas que nunca convivió en pareja decaía a mayor edad. Por una cuestión cultural, era esperable que en el grupo de 14 a 19 años se concentraran más personas (266.267) que el resto. No obstante, un dato relevante es que, entre quienes tenían 90 años y más, que es el extremo opuesto de la tabla, había 1.398 personas que nunca tuvieron esta experiencia.

Una censista del Censo 2023, con el gorro, chaleco, bolsa y tablet que la identifican. Foto: INE.

Más allá del análisis en detalle, los números globales son que, de las 1.426.867 personas que no tenían pareja en el hogar, 182.255 estaban divorciadas de casamiento, 69.190 separadas de casamiento, 149.522 separadas de unión libre, 168.047 viudas de casamiento, 18.185 viudas de unión libre y 809.948 que estaban solteras y nunca habían convivido en pareja. También se incluyeron 27.177 individuos que no especificaron su situación y 2.543 que fueron relevados.

El INE informó que había 3.499.451 personas en Uruguay a partir del Censo 2023. En una primera instancia, en diciembre de 2024, se presentaron los “datos definitivos” e incluso se publicaron los microdatos. Sin embargo, más de un año después, este jueves se informaron los nuevos datos finales, en esta oportunidad, con un nuevo método que incorporó ponderadores para ampliar la información disponible.