La FHCE abrió un llamado para estudiantes en régimen de pasantía remunerada: bases y plazos

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) abrió un llamado laboral para una pasantía remunerada realizando tareas en los museos y salas de la División Artes y Ciencias de la Intendencia de Montevideo (IMM). Ofrecen una remuneración de $ 41.118, por una carga horaria de 30 horas semanales, además de un asueto mensual, 20 días de licencia por estudio, aportes legales y cobertura Fonasa.

La pasantía tiene una extensión de un año, con posibilidad de prórroga por igual período. Según detallan en las bases del llamado, "los estudiantes participarán en tareas de mediación con los públicos del museo o sala; actividades de investigación sobre acervos y colecciones y/o asistir a la dirección en otras actividades de acuerdo a su perfil y las necesidades de cada unidad".

Requisitos para la pasantía en la FHCE

Requisitos de escolaridad



Ser estudiantes activos con 90 créditos aprobados de las licenciaturas en: educación, ciencias antropológicas, historia, turismo y/o tecnicatura en bienes culturales u otras carreras que tengan afinidad con las tareas a realizar.

con 90 créditos aprobados de las en: educación, ciencias antropológicas, historia, turismo y/o tecnicatura en bienes culturales u otras carreras que tengan afinidad con las tareas a realizar. Los estudiantes presentarán un breve resumen de hasta 600 palabras donde se detalle la

convergencia entre su formación y la actividad a desarrollar en los museos o salas al que postula.

¿Cómo postularse a la pasantía remunerada en la FHCE?

Los interesados deben ingresar en el sitio web Concursos Udelar y completar la información del formulario referente a la pasantía: https://www.concursos.udelar.edu.uy/index.php?script=27. Se reciben postulaciones hasta las 13 horas del 26 de mayo. Para más información, consultar las bases del llamado.