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Inefop abrió un llamado laboral con sueldos de más de $ 161.500: requisitos y plazos de postulación

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional está buscando personal para incorporarse al equipo de Administración y Finanzas. Conocé los requisitos para postularse y las bases del llamado.

El País
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08/05/2026, 13:51
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Fachada del edificio de Inefop en Montevideo.
Fachada del edificio de Inefop en Montevideo.
Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) está en busca de un coordinador de operaciones para integrarse al equipo de administración y finanzas. Por 40 horas semanales, ofrecen una remuneración de $161.543. El trabajo radica en Montevideo, sin embargo la persona debe tener disponibilidad para trasladarse al interior del país.

El propósito del cargo es "gestionar la planificación, control y seguimiento de las operaciones administrativas y financieras de Inefop. Asegurar el funcionamiento, desarrollo y calidad de los procesos, del equipo de trabajo y los recursos de la coordinación, garantizando la interacción y análisis con los otros equipos del área y del instituto en su conjunto, para colaborar en la eficiencia, desarrollo y profesionalización del instituto con el objetivo de mejorar la empleabilidad del público objetivo", según detalla la organización en las bases del llamado.

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Entre las distintas funciones del cargo, se encuentran: promover el cumplimiento de los objetivos estratégicos del instituto, cuidando la administración responsable de los recursos, la orientación al usuario y la eficiencia y mejora de los procesos internos, y realizar el seguimiento y monitoreo de las operaciones (liquidaciones, pagos, compras) y colaborar con las áreas operativas y transversales en las necesidades de gestión para proporcionar insumos y reportes a la gerencia de administración y finanzas.

Requisitos del cargo administrativo en Inefop

  • Formación terciaria de al menos cuatro años en contador o administración de empresas, completa con título habilitado.
  • Contar con posgrado relativo al cargo, en curso o finalizado.
  • Contar con al menos tres años de experiencia en puestos similares.
  • Inglés nivel intermedio (deseable).

Competencias valoradas del coordinador administrativo

  • Gestión y estrategia empresarial
  • Gestión de proyectos
  • Manejo de Excel y herramientas informáticas (PowerBI deseable)
  • Analítica de datos

Cómo postularse al puesto de Inefop

Los interesados en el cargo de coordinador de operaciones (referencia n° 26006), deben postularse a través del sitio web de Inefop, seleccionando la casilla de "postularse". Para eso deberán iniciar sesión en su página y luego proceder con los pasos que allí se indiquen. Las inscripciones ya están abiertas y cierran el 15 de mayo.

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