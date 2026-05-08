Inefop abrió un llamado laboral con sueldos de más de $ 161.500: requisitos y plazos de postulación

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) está en busca de un coordinador de operaciones para integrarse al equipo de administración y finanzas. Por 40 horas semanales, ofrecen una remuneración de $161.543. El trabajo radica en Montevideo, sin embargo la persona debe tener disponibilidad para trasladarse al interior del país.

El propósito del cargo es "gestionar la planificación, control y seguimiento de las operaciones administrativas y financieras de Inefop. Asegurar el funcionamiento, desarrollo y calidad de los procesos, del equipo de trabajo y los recursos de la coordinación, garantizando la interacción y análisis con los otros equipos del área y del instituto en su conjunto, para colaborar en la eficiencia, desarrollo y profesionalización del instituto con el objetivo de mejorar la empleabilidad del público objetivo", según detalla la organización en las bases del llamado.

Entre las distintas funciones del cargo, se encuentran: promover el cumplimiento de los objetivos estratégicos del instituto, cuidando la administración responsable de los recursos, la orientación al usuario y la eficiencia y mejora de los procesos internos, y realizar el seguimiento y monitoreo de las operaciones (liquidaciones, pagos, compras) y colaborar con las áreas operativas y transversales en las necesidades de gestión para proporcionar insumos y reportes a la gerencia de administración y finanzas.

Requisitos del cargo administrativo en Inefop

Formación terciaria de al menos cuatro años en contador o administración de empresas , completa con título habilitado.

o , completa con título habilitado. Contar con posgrado relativo al cargo, en curso o finalizado.

Contar con al menos tres años de experiencia en puestos similares.

Inglés nivel intermedio (deseable).

Competencias valoradas del coordinador administrativo

Gestión y estrategia empresarial

Gestión de proyectos

Manejo de Excel y herramientas informáticas (PowerBI deseable)

y herramientas informáticas (PowerBI deseable) Analítica de datos

Cómo postularse al puesto de Inefop

Los interesados en el cargo de coordinador de operaciones (referencia n° 26006), deben postularse a través del sitio web de Inefop, seleccionando la casilla de "postularse". Para eso deberán iniciar sesión en su página y luego proceder con los pasos que allí se indiquen. Las inscripciones ya están abiertas y cierran el 15 de mayo.