Llamado laboral en el Ministerio de Economía con sueldos de más de $ 64.900: hay cinco vacantes

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral para economistas. Se trata de un cargo de 40 horas semanales por una remuneración mensual de $ 64.986. Son cinco puestos vacantes los que abrió el ministerio: dos de ellos para la Contaduría General de la Nación, y tres para la Dirección General de Secretaría del MEF.

El cargo tiene como objetivo "participar y brindar asesoramiento técnico en materia presupuestal y fiscal, con especial énfasis en la elaboración y análisis de proyecciones de recursos, crédito y ejecución presupuestal, así como en el seguimiento, evaluación y monitoreo del Presupuesto Nacional y el control del cumplimiento de los límites y anclas fiscales", según indica el MEF en las bases del llamado.

Requisitos obligatorios para postularse al llamado del MEF

Requisitos excluyentes



Título de economista o licenciado en economía expedido por la Universidad de la República o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente. Experiencia igual a un año en el ámbito público y/o privado, relacionada con las principales actividades descriptas. Cursos o conocimientos de paquetes estadísticos y herramientas informáticas vinculadas a las tareas a realizar.

Realizando cálculos y mirando gráficas. Foto: Canva

Requisitos no excluyentes

Formación

Cursos, seminarios, talleres y otro tipo de capacitaciones realizadas por instituciones de reconocida idoneidad vinculados a las actividades descriptas para el cargo. Cursos o conocimientos en materia de gestión presupuestal, estadísticas fiscales, y finanzas públicas. Cursos o conocimiento en analítica de datos. Cursos o conocimientos vinculados a las principales actividades descriptas para el cargo.

Experiencia

Superior a un año en actividades o funciones relacionadas a las principales actividades descriptas para el cargo en el ámbito público y/o privado, debidamente documentadas. Superior a un año en presupuesto público y/o privado, análisis de gestión presupuestal, análisis funcional en sistemas de gestión y analítica de datos.

Otros

Cursos de idioma inglés debidamente documentados.



¿Cómo inscribirse al llamado laboral en el MEF?

Los interesados deben completar el formulario de inscripción del llamado con los datos que se indican en la página web del portal Uruguay Concursa: www.uruguayconcursa.gub.uy. Se reciben postulaciones hasta el 11 de mayo.