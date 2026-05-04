Llamado laboral en OSE con un sueldo de $ 125.000 por 36 horas semanales: bases y requisitos

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) abrió un llamado laboral para un consultor especialista para adquisiciones y contrataciones junior, para asistir a la gerencia de programas con financiamiento externo, en los procesos de adquisiciones de obras, bienes, servicios de consultoría, servicios de no consultoría y contrataciones individuales. Por una carga de 36 horas semanales, ofrecen honorarios mensuales de $ 125.000.

El consultor desarrollará sus tareas en la sede central (Edificio Cordón) de OSE. Entre las tareas a ejecutar, deberá asesorar en la coordinación y gestión de las contrataciones requeridas para la ejecución de los componentes de los proyectos con fuentes de financiación externa, además de asesorar en el monitoreo y evaluación de los procesos licitatorios desde la confección de los documentos de adquisiciones hasta la firma del contrato

Requisitos para el cargo administrativo en OSE

Requisitos excluyentes



Formación: los postulantes deberán poseer educación secundaria completa y/o educación media profesional completa de UTU .

. Experiencia: se requiere experiencia laboral mínima de dos años en proyectos, adquisiciones y contrataciones.

Requisitos no excluyentes

1. Formación



Estudios, cursos de especialización y/o talleres en gestión y procedimientos de adquisiciones en general, y especialmente en adquisiciones financiadas por organismos multilaterales de crédito , así como en gestión de proyectos.

, así como en gestión de proyectos. Formación en gestión de proyectos, contrataciones y adquisiciones (bienes, obras y consultorías) públicas y/o relacionadas con proyectos financiados por organismos multilaterales de crédito (BID, BM, CAF, FONPLATA, etc.).

Conocimiento y manejo fluido de procesadores de texto y planillas electrónicas y otras herramientas informáticas.

Otros estudios relevantes respecto al objeto de la consultoría.

Mujer realizando tareas administrativas Foto: Canva

2. Experiencia (en los últimos ocho años):



Experiencia en gestión de proyectos , contrataciones y adquisiciones (bienes, obras y consultorías) públicas y/o relacionadas con proyectos financiados por organismos multilaterales de crédito (BID, BM, CAF, Fonplata, etc.).

, contrataciones y adquisiciones (bienes, obras y consultorías) públicas y/o relacionadas con proyectos financiados por organismos multilaterales de crédito (BID, BM, CAF, Fonplata, etc.). Experiencia en programas/proyectos de agua y saneamiento financiados por organismos internacionales.

3. Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

4. Comprensión de los objetivos de la consultoría.

¿Cómo postularse al rol de consultor en OSE?

Los interesados deben enviar su CV en el formato que se detalla en las bases del llamado, hasta el 15 de mayo inclusive, a la dirección de correo electrónico: uru25pusu@ose.com.uy, indicando en el Asunto: "Ref. Nº 105/26 Especialista en Adquisiciones y Contrataciones Junior". Para más información, consultar en la página web de uruguayconcursa.