Llamado laboral en Ministerio del Interior con sueldo de $ 120.000: requisitos y cómo anotarse

El Ministerio del Interior (MI) abrió un llamado laboral para un consultor socioeducador para la implementación del programa de abordaje de uso problemático de drogas entre las personas privadas de libertad. La dedicación horaria es de 40 horas semanales, con énfasis en la cobertura de los fines de semana de 9:00 a 17:00 horas, con una remuneración de $ 121.220.

Así como indican en las bases del llamado, el objetivo del consultor es "brindar atención de integral, especializada y de calidad a personas privadas de libertad, que presentan consumo problemático de alcohol y otras drogas, mediante el desarrollo de actividades cotidianas de acompañamiento y refuerzo de las habilidades trabajadas en la terapia, así como también el apoyo a la organización del trabajo de los operadores penitenciarios en la rutina cotidiana del centro".

Requisitos para el rol del consultor en el Ministerio del Interior

Requisitos excluyentes



Contar con nacionalidad de uno de los 48 países miembros del BID .

. Título de educación social , trabajo social o psicología , reconocidas en Uruguay.

, o , reconocidas en Uruguay. Formación de operador terapéutico reconocido en Uruguay.

Experiencia de dos años en intervención con personas en situación de vulnerabilidad social, en contextos de privación de libertad, ejecución penal, entre otras.

Sesión de psicoterapia. Foto: Freepik.

Requisitos no excluyentes

1. Formación



Formación técnica o universitaria adicional.

Formación en temáticas de alcohol y drogas o transgresión a la norma.

Formación en intervención con personas en condición de vulnerabilidad.

2. Experiencia



Experiencia con población vulnerable.

Experiencia en programas de tratamiento de consumo problemático.

Experiencia en sistema residencial.

Experiencia en monitoreo de funcionarios que desarrollan acciones de la vida cotidiana en tratamiento.

¿Cómo postularse al llamado de consultor en el Ministerio del Interior?

Los interesados deben presentar la documentación detallada en las bases del llamado hasta las 24:00 horas del 4 de mayo, a la dirección de correo electrónico: bid5812oc-ur@minterior.gub.uy, indicando en el Asunto: “Socioeducador/a para la implementación Programa UPD”.