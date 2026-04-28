Llamado laboral en la OPP: buscan consultor junior con sueldo de más de $102.000 por 40 horas semanales

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) abrió un llamado laboral para un licenciado en comunicación junior, para realizar la producción de contenidos visuales y digitales que fortalezcan la comunicación interna y externa. El trabajo del consultor se desarrollará en la Torre Ejecutiva y ofrecen una remuneración mensual de $ 102.573 por 40 horas semanales.

El consultor deberá trasladarse al interior en forma periódica para cubrir diversas actividades y siempre que el trabajo del área lo requiera. El objetivo del puesto es "brindar apoyo técnico en comunicación institucional a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) a través de la producción de contenidos visuales y digitales que fortalezcan la comunicación interna y externa, aumenten la visibilidad de las acciones institucionales y mejoren la interacción con la ciudadanía a través de redes sociales y otros canales digitales", según detalla la entidad en las bases del llamado.

Requisitos para ser consultor en el OPP

Requisitos excluyentes



Licenciado en comunicación , título con no más de seis años de expedido en universidad uruguaya o extranjera (reconocido por la autoridad competente y habilitado para ejercer en el territorio nacional de la República Oriental del Uruguay).

, título con no más de seis años de expedido en universidad uruguaya o extranjera (reconocido por la autoridad competente y habilitado para ejercer en el territorio nacional de la República Oriental del Uruguay). Experiencia máxima de cinco años en el ámbito público con énfasis en participación ciudadana y desarrollo territorial.

Se solicitará una carpeta con una selección de trabajos, con un máximo de diez carillas que comprueben la experiencia con participación ciudadana y territorio.

Requisitos no excluyentes

Cursos de actualización, y/o formación de 20 horas como mínimo de duración vinculados con el objeto de la consultoría.

Otros cursos y talleres vinculados con el objeto de la consultoría.

Experiencia mínima de cinco años, adquirida en los últimos cinco años, en la generación, publicación y gestión de contenidos para redes sociales , plataformas digitales y sitios web institucionales, así como en la producción y elaboración de materiales de comunicación y edición.

, plataformas digitales y sitios web institucionales, así como en la producción y elaboración de materiales de comunicación y edición. Al menos cinco años en producción y gestión de eventos y coordinación logística: experiencia en la organización, apoyo y seguimiento de eventos institucionales, incluyendo la planificación, coordinación y ejecución logística.

Persona haciendo una entrevista. Foto: Canva

¿Cómo postularse al trabajo de consultor en el OPP?

Los interesados deben enviar su CV especificando fecha de expedido su título de licenciado en comunicación, a la dirección de correo electrónico: selecciónconsultores@opp.gub.uy. Se debe indicar en el asunto: “Consultor Licenciado/a en Comunicación Junior”. Además, se debe incluir en el CV el número de cédula de identidad, correo electrónico y teléfono de contacto. También una acreditación de cursos, carta recomendación laboral, carpeta con muestra de trabajos en materia de participación ciudadana con extensión máxima de diez carillas. Se recomienda incluir en el CV referencias profesionales y laborales con datos de contacto. Se reciben postulaciones hasta el 10 de mayo. Por más información, consultar en las bases del llamado.