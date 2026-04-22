Llamado de BPS: buscan 86 auxiliares administrativos con sueldo de hasta $ 82.000 y solo exigen bachillerato completo

El Banco de Previsión Social (BPS) abrió 86 puestos para auxiliares administrativos en los 19 departamentos del país. Ofrecen un sueldo básico mensual de $ 63.132, más $ 19.003 de prima por alimentación, por una carga de 40 horas semanales (referencia Nº 6045/2026).

El objetivo del puesto administrativo es realizar las tareas asignadas, para alcanzar los objetivos y metas de su unidad organizativa, de acuerdo a los procedimientos establecidos y normativa vigente. Entre las principales funciones se encuentra la atención y asesoría a usuarios internos o externos al instituto, registrar movimientos en expedientes, entre otras.

Requisitos para el puesto en BPS

Requisitos excluyentes



Ser ciudadano natural o tener no menos de tres años de ciudadanía legal.

Contar con 18 años cumplidos a la fecha de cierre del período de inscripción.

Tener aprobado bachillerato completo o su equivalente del DGETP-UTU (ex CETP ).

o su equivalente del (ex ). Tener aptitud física certificada mediante el carné de salud , el que le será solicitado al momento del ingreso.

, el que le será solicitado al momento del ingreso. Al momento del ingreso el aspirante no podrá desempeñar funciones remuneradas en la Administración Pública, excepto docencia y demás casos que la ley habilita.

Requisitos no excluyentes



Atención al público.

Trabajo en equipo.

Comunicación oral y escrita.

Manejo de herramientas informáticas.

Normas legales, reglamentarias y normativas internas que regulan las prestaciones y servicios que brinda el instituto.

Normativa que regula la responsabilidad y actuación administrativa.

Normas de conducta en la función pública.

¿Cómo postularse al cargo administrativo en BPS?

Se reciben postulaciones a través del sitio de BPS: https://concursos.bps.gub.uy con la documentación detallada en las bases del llamado. Las inscripciones cierran el 12 de mayo.