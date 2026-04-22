Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

Llamado de BPS: buscan 86 auxiliares administrativos con sueldo de hasta $ 82.000 y solo exigen bachillerato completo

El Banco de Previsión Social busca personal en todo el país con bachillerato completo; conocé los requisitos, el sistema de inscripción y las etapas del proceso de selección.

El País
El País
22/04/2026, 07:59
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Cartel en la fachada sobre la calle Colonia del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS).
Cartel en la fachada sobre la calle Colonia del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS).
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El Banco de Previsión Social (BPS) abrió 86 puestos para auxiliares administrativos en los 19 departamentos del país. Ofrecen un sueldo básico mensual de $ 63.132, más $ 19.003 de prima por alimentación, por una carga de 40 horas semanales (referencia Nº 6045/2026).

El objetivo del puesto administrativo es realizar las tareas asignadas, para alcanzar los objetivos y metas de su unidad organizativa, de acuerdo a los procedimientos establecidos y normativa vigente. Entre las principales funciones se encuentra la atención y asesoría a usuarios internos o externos al instituto, registrar movimientos en expedientes, entre otras.

Programa de BPS que ofrece celulares sin costo a personas mayores: beneficios en 2026 y para quiénes aplican

Requisitos para el puesto en BPS

Requisitos excluyentes

  • Ser ciudadano natural o tener no menos de tres años de ciudadanía legal.
  • Contar con 18 años cumplidos a la fecha de cierre del período de inscripción.
  • Tener aprobado bachillerato completo o su equivalente del DGETP-UTU (ex CETP).
  • Tener aptitud física certificada mediante el carné de salud, el que le será solicitado al momento del ingreso.
  • Al momento del ingreso el aspirante no podrá desempeñar funciones remuneradas en la Administración Pública, excepto docencia y demás casos que la ley habilita.

Requisitos no excluyentes

  • Atención al público.
  • Trabajo en equipo.
  • Comunicación oral y escrita.
  • Manejo de herramientas informáticas.
  • Normas legales, reglamentarias y normativas internas que regulan las prestaciones y servicios que brinda el instituto.
  • Normativa que regula la responsabilidad y actuación administrativa.
  • Normas de conducta en la función pública.

¿Cómo postularse al cargo administrativo en BPS?

Se reciben postulaciones a través del sitio de BPS: https://concursos.bps.gub.uy con la documentación detallada en las bases del llamado. Las inscripciones cierran el 12 de mayo.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Llamados laborales

Te puede interesar