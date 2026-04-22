Llamado de BPS: buscan 86 auxiliares administrativos con sueldo de hasta $ 82.000 y solo exigen bachillerato completo
El Banco de Previsión Social busca personal en todo el país con bachillerato completo; conocé los requisitos, el sistema de inscripción y las etapas del proceso de selección.
El Banco de Previsión Social (BPS) abrió 86 puestos para auxiliares administrativos en los 19 departamentos del país. Ofrecen un sueldo básico mensual de $ 63.132, más $ 19.003 de prima por alimentación, por una carga de 40 horas semanales (referencia Nº 6045/2026).
El objetivo del puesto administrativo es realizar las tareas asignadas, para alcanzar los objetivos y metas de su unidad organizativa, de acuerdo a los procedimientos establecidos y normativa vigente. Entre las principales funciones se encuentra la atención y asesoría a usuarios internos o externos al instituto, registrar movimientos en expedientes, entre otras.
Requisitos para el puesto en BPS
Requisitos excluyentes
- Ser ciudadano natural o tener no menos de tres años de ciudadanía legal.
- Contar con 18 años cumplidos a la fecha de cierre del período de inscripción.
- Tener aprobado bachillerato completo o su equivalente del DGETP-UTU (ex CETP).
- Tener aptitud física certificada mediante el carné de salud, el que le será solicitado al momento del ingreso.
- Al momento del ingreso el aspirante no podrá desempeñar funciones remuneradas en la Administración Pública, excepto docencia y demás casos que la ley habilita.
Requisitos no excluyentes
- Atención al público.
- Trabajo en equipo.
- Comunicación oral y escrita.
- Manejo de herramientas informáticas.
- Normas legales, reglamentarias y normativas internas que regulan las prestaciones y servicios que brinda el instituto.
- Normativa que regula la responsabilidad y actuación administrativa.
- Normas de conducta en la función pública.
¿Cómo postularse al cargo administrativo en BPS?
Se reciben postulaciones a través del sitio de BPS: https://concursos.bps.gub.uy con la documentación detallada en las bases del llamado. Las inscripciones cierran el 12 de mayo.
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