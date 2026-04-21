Llamado en el Ministerio del Interior: buscan licenciados con sueldos de $ 121.000 por 40 horas semanales

El Ministerio del Interior (MI) abrió un llamado laboral para dos licenciados en educación física, para la implementación del programa "+Igualdad en MOVIMIENTO", basado en el modelo HM (Hombres-Mujeres). Ofrecen una remuneración de $ 121.220 por 40 horas semanales.

¿Qué es el programa "+Igualdad en MOVIMIENTO" basado en el modelo HM?

El programa HM es una intervención socioeducativa y comunitaria enfocada inicialmente en varones, fruto de la colaboración entre organizaciones no gubernamentales (ONG) de Brasil y México desde 2002. En 2003, dados los resultados y la experiencia con programa H (hombres), estas organizaciones dan inicio a la formulación del programa M (mujeres), que busca empoderar a mujeres jóvenes en miras de prevenir la violencia de género y promover relaciones equitativas.

El cargo de consulto en educación física tiene como objetivo desarrollar "actividades grupales con enfoque recreativo, lúdico y corporal, de acuerdo con la planificación pedagógica del programa basado en el modelo HM, para los adolescentes beneficiarios, y en coordinación con el equipo técnico interdisciplinario de acuerdo a la planificación realizada para tal fin", según se detalla en las bases del llamado.

Dichas actividades buscan promover la reflexión crítica sobre género, vínculos y convivencia, según la metodología del programa.

Requisitos para postularse al llamado del Ministerio del Interior

Requisitos excluyentes



Nacionalidad: el consultor individual deberá contar con nacionalidad de uno de los 48 países miembros del BID. Idioma y residencia: la persona seleccionada deberá tener dominio oral y escrito del idioma español y deberá residir en Uruguay. Formación: título de profesor de educación física, licenciado en educación física reconocidos en Uruguay. Experiencia profesional: experiencia de al menos un año en trabajo con adolescentes en contextos educativos o comunitarios.

Requisitos no excluyentes

1. Formación



Formación en género, masculinidades o prevención de violencia , con una carga horaria mínima de 20 horas.

, con una carga horaria mínima de 20 horas. Formación docente o tallerista, con una carga horaria como mínimo de 40 horas de formación.

2. Experiencia



Participación en intervenciones comunitarias, programas sociales , de prevención de las violencias o promoción de actitudes equitativas de género.

, de o promoción de actitudes equitativas de género. Experiencia en metodologías participativas o trabajo en equipos interdisciplinarios.

Experiencia en trabajo corporal, lúdico o recreativo con fines socioeducativos.

Experiencia como docente o tallerista con población adolescente o jóvenes.

Cómo postularse al trabajo en el Ministerio del Interior

Los interesados deben enviar CV a la dirección de correo electrónico: [email protected], indicando en el Asunto: “HM - Lic. en Educación Física”, con la información detallada en las bases del llamado. Las inscripciones están abiertas hasta las 24:00 horas del 2 de mayo. Para más información, consultar en la página de Uruguay Concursa.