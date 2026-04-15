Ministerio de Ambiente abre llamado laboral con sueldo de $ 70.000: requisitos y cómo postularse
La Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental busca administrativo para proyectos de economía circular. Hay tiempo hasta el 23 de abril para enviar el currículum por correo.
El Ministerio de Ambiente abrió un llamado laboral para asistente administrativo y de monitoreo. Por una carga de 30 horas semanales, ofrecen una remuneración mensual de $ 70.000. Ya se reciben postulaciones y el período cierra el 23 de abril.
Actualmente el Ministerio de Ambiente está involucrado y trabajando en los proyectos "Transición hacia cero residuos contra la contaminación" (SWAP por sus siglas en inglés "Shifting to Zero Waste Against Pollution") y “Hacia un Uruguay más circular (Uruguay + Circular)”. Los mismos persiguen el objetivo último de reducir la contaminación química en la cadena de valor y mejorar la eficiencia de los recursos.
El objetivo del cargo es que la persona realice la gestión administrativa, apoye la gestión operativa y las actividades de monitoreo y evaluación del Proyecto SWAP y del Proyecto Uruguay + Circular, para que el flujo financiero y el sistema de monitoreo cumplan con los estándares de calidad del Ministerio de Ambiente, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
¿Cuáles son los requisitos y el perfil para el cargo administrativo?
Requisitos excluyentes
- Formación terciaria en las carreras de administración o secretariado ejecutivo; o estudiante avanzado de la carreras de economía o administración; o carreras relacionadas con el objeto de la convocatoria reconocidas por el MEC.
- Formación o conocimiento comprobable en Ofimática.
- Dominio del idioma inglés escrito y oral.
Requisitos no excluyentes
- Experiencia laboral en gestión administrativa y contable de proyectos o programas financiados por agencias de cooperación internacional.
- Experiencia laboral en proyectos del PNUD/GEF.
- Experiencia laboral en iniciativas, programas o actividades que impliquen la participación de instituciones del sector público, el sector privado y la cooperación internacional a nivel nacional y/o local.
- Experiencia laboral en implementación de actividades de seguimiento y evaluación.
Competencias transversales
- Trabajo en equipo.
- Aprendizaje continuo.
- Adaptación al cambio.
- Orientación a resultados.
- Orientación a la ciudadanía/usuario interno/usuario externo.
Responsabilidades del asistente administrativo
En las bases del llamado, se detallan las distintas tareas y responsabilidades que tendrá la persona contratada, articuladas en:
- Gestión financiera y de adquisiciones
- Evaluación y monitoreo
- Administrativas y generales
¿Cómo postularse al llamado del Ministerio de Ambiente?
Las postulaciones se deben enviar al correo: [email protected]. En el asunto del mail se debe poner el nombre del cargo al que se postula (asistente administrativo y de monitoreo) y número de llamado de Uruguay Concursa (Nº 5938/2026). Se reciben postulaciones hasta el 23 de abril inclusive.
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