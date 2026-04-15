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Ministerio de Ambiente abre llamado laboral con sueldo de $ 70.000: requisitos y cómo postularse

La Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental busca administrativo para proyectos de economía circular. Hay tiempo hasta el 23 de abril para enviar el currículum por correo.

El País
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15/04/2026, 11:33
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Ministerio de Ambiente.
Ministerio de Ambiente.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

El Ministerio de Ambiente abrió un llamado laboral para asistente administrativo y de monitoreo. Por una carga de 30 horas semanales, ofrecen una remuneración mensual de $ 70.000. Ya se reciben postulaciones y el período cierra el 23 de abril.

Actualmente el Ministerio de Ambiente está involucrado y trabajando en los proyectos "Transición hacia cero residuos contra la contaminación" (SWAP por sus siglas en inglés "Shifting to Zero Waste Against Pollution") y “Hacia un Uruguay más circular (Uruguay + Circular)”. Los mismos persiguen el objetivo último de reducir la contaminación química en la cadena de valor y mejorar la eficiencia de los recursos.

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El objetivo del cargo es que la persona realice la gestión administrativa, apoye la gestión operativa y las actividades de monitoreo y evaluación del Proyecto SWAP y del Proyecto Uruguay + Circular, para que el flujo financiero y el sistema de monitoreo cumplan con los estándares de calidad del Ministerio de Ambiente, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

¿Cuáles son los requisitos y el perfil para el cargo administrativo?

Requisitos excluyentes

  • Formación terciaria en las carreras de administración o secretariado ejecutivo; o estudiante avanzado de la carreras de economía o administración; o carreras relacionadas con el objeto de la convocatoria reconocidas por el MEC.
  • Formación o conocimiento comprobable en Ofimática.
  • Dominio del idioma inglés escrito y oral.

Requisitos no excluyentes

  • Experiencia laboral en gestión administrativa y contable de proyectos o programas financiados por agencias de cooperación internacional.
  • Experiencia laboral en proyectos del PNUD/GEF.
  • Experiencia laboral en iniciativas, programas o actividades que impliquen la participación de instituciones del sector público, el sector privado y la cooperación internacional a nivel nacional y/o local.
  • Experiencia laboral en implementación de actividades de seguimiento y evaluación.
Mujer realizando tareas administrativas
Mujer realizando tareas administrativas
Foto: Canva

Competencias transversales

  • Trabajo en equipo.
  • Aprendizaje continuo.
  • Adaptación al cambio.
  • Orientación a resultados.
  • Orientación a la ciudadanía/usuario interno/usuario externo.

Responsabilidades del asistente administrativo

En las bases del llamado, se detallan las distintas tareas y responsabilidades que tendrá la persona contratada, articuladas en:

  1. Gestión financiera y de adquisiciones
  2. Evaluación y monitoreo
  3. Administrativas y generales

¿Cómo postularse al llamado del Ministerio de Ambiente?

Las postulaciones se deben enviar al correo: [email protected]. En el asunto del mail se debe poner el nombre del cargo al que se postula (asistente administrativo y de monitoreo) y número de llamado de Uruguay Concursa (Nº 5938/2026). Se reciben postulaciones hasta el 23 de abril inclusive.

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