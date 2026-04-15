Ministerio de Ambiente abre llamado laboral con sueldo de $ 70.000: requisitos y cómo postularse

El Ministerio de Ambiente abrió un llamado laboral para asistente administrativo y de monitoreo. Por una carga de 30 horas semanales, ofrecen una remuneración mensual de $ 70.000. Ya se reciben postulaciones y el período cierra el 23 de abril.

Actualmente el Ministerio de Ambiente está involucrado y trabajando en los proyectos "Transición hacia cero residuos contra la contaminación" (SWAP por sus siglas en inglés "Shifting to Zero Waste Against Pollution") y “Hacia un Uruguay más circular (Uruguay + Circular)”. Los mismos persiguen el objetivo último de reducir la contaminación química en la cadena de valor y mejorar la eficiencia de los recursos.

El objetivo del cargo es que la persona realice la gestión administrativa, apoye la gestión operativa y las actividades de monitoreo y evaluación del Proyecto SWAP y del Proyecto Uruguay + Circular, para que el flujo financiero y el sistema de monitoreo cumplan con los estándares de calidad del Ministerio de Ambiente, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

¿Cuáles son los requisitos y el perfil para el cargo administrativo?

Requisitos excluyentes



Formación terciaria en las carreras de administración o secretariado ejecutivo; o estudiante avanzado de la carreras de economía o administración; o carreras relacionadas con el objeto de la convocatoria reconocidas por el MEC .

de la carreras de economía o administración; o carreras relacionadas con el objeto de la convocatoria reconocidas por el . Formación o conocimiento comprobable en Ofimática.

Dominio del idioma inglés escrito y oral.

Requisitos no excluyentes

Experiencia laboral en gestión administrativa y contable de proyectos o programas financiados por agencias de cooperación internacional.

en gestión administrativa y contable de proyectos o programas financiados por agencias de cooperación internacional. Experiencia laboral en proyectos del PNUD/GEF.

Experiencia laboral en iniciativas, programas o actividades que impliquen la participación de instituciones del sector público, el sector privado y la cooperación internacional a nivel nacional y/o local.

Experiencia laboral en implementación de actividades de seguimiento y evaluación.

Mujer realizando tareas administrativas Foto: Canva

Competencias transversales



Trabajo en equipo.

Aprendizaje continuo.

Adaptación al cambio.

Orientación a resultados.

Orientación a la ciudadanía/usuario interno/usuario externo.

Responsabilidades del asistente administrativo

En las bases del llamado, se detallan las distintas tareas y responsabilidades que tendrá la persona contratada, articuladas en:



Gestión financiera y de adquisiciones Evaluación y monitoreo Administrativas y generales

¿Cómo postularse al llamado del Ministerio de Ambiente?

Las postulaciones se deben enviar al correo: [email protected]. En el asunto del mail se debe poner el nombre del cargo al que se postula (asistente administrativo y de monitoreo) y número de llamado de Uruguay Concursa (Nº 5938/2026). Se reciben postulaciones hasta el 23 de abril inclusive.