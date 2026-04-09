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Llamado en OSE con sueldo de $ 170.000: buscan ingenieros y especialistas con título universitario

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado busca especialista con una remuneración de $ 170.000 por 36 horas semanales. Se requiere título de ingeniero. Conocé todos los requisitos y cómo postularse.

El País
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09/04/2026, 11:46
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Centro de servicios de OSE
Centro de servicios de OSE
Foto: Presidencia de la República

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) abrió un llamado laboral para un especialista senior en integración de componentes (organizacionales, procesos y tecnológicos). Ofrecen una remuneración nominal de $ 170.000, por 36 horas semanales. El cargo surge para como parte del programa "OSE evoluciona", que tiene como objetivo modernizar integralmente a OSE mediante la adopción de tecnologías digitales, junto a la implementación de prácticas de gestión sostenibles y eficientes.

En el marco de este programa se requiere a un especialista en integración de los diferentes componentes implicados en el programa de transformación digital de OSE. Esta persona deberá aportar técnicas, estrategias, metodologías y herramientas para lograr la integración armónica de los componentes en el contexto de las arquitecturas definidas.

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¿Cuáles son los requisitos para aplicar al puesto de OSE?

Requisitos excluyentes
1. Formación:

  • Título universitario en ingeniería en computación, sistemas o afines; electrónica, telecomunicaciones, automatización, industrial, de producción, administración, dirección o transformación organizacional que deben estar expedido por Udelar o por instituciones habilitadas por el MEC. Los profesionales que posean título extranjero deberán estar revalidado por la Udelar.

2. Experiencia:

  • Experiencia mínima de cinco años en gestión/participación de arquitectura empresarial corporativa o afines, integración empresarial de procesos y/o soluciones de software.
  • Experiencia mínima de dos años en proyectos de integración de gran escala en sectores críticos.

Requisitos no excluyentes
1. Formación:

  • Formación/conocimientos en arquitectura empresarial.
  • Posgrado en arquitectura de TI, administración (MBAs), transformación digital o integración de sistemas.
  • Certificaciones: integración/arquitectura (Togaf, MuleSoft Integration Architect, Red Hat Integration Specialist), cloud (Microsoft Azure Architect o AWS Solutions Architect), gestión (PMP, ITIL), ciberseguridad (ISO 27001, Cissp).
Hombre trabajando en un aparato
Hombre trabajando en un aparato
Foto: Canva

2. Experiencia

  • Experiencia que exceda los cinco años en ingeniería de software y soluciones corporativas; y los dos años con herramientas ESB (tipo: MuleSoft, Red Hat Fuse, WSO2) o plataformas EDA (Kafka, Pulsar); y en proyectos de integración de gran escala en sectores críticos (utilities, energía, telecomunicaciones, banca u organizaciones grandes).
  • Experiencia en integración de sistemas heterogéneos: Scada, IoT, GIS, ERP, CRM, Data Lakes, etc.
  • Experiencia en proyectos de transformación digital con múltiples proveedores y consultoras.
  • Experiencia en arquitecturas de microservicios.
  • Experiencia en arquitectura empresarial.

3. Otros requisitos a ser valorados:

  • Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.
  • Comprensión de los objetivos de la consultoría.

¿Cómo postularse al trabajo de especialista en OSE?

Los interesados deben enviar CV a la dirección de correo electrónico: llamados.oseevoluciona@ose.com.uy, indicando en el asunto: "Ref. EO 011/26 Consultor Especialista (Senior) en Integración de Componentes". Se reciben postulaciones hasta el día 22 de abril inclusive. Para más información, consultar las bases del llamado.

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