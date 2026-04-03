Llamado del INE para estudiantes universitarios: requisitos y cómo anotarse para ser encuestador

El Instituto Nacional de Estadística (INE) abrió un llamado laboral para críticos encuestadores para proyectos especiales, con modalidad de contrato zafral (referencia Nº 5840/2026). Se trata de un máximo de ocho horas laborales diarias, con un sueldo de $ 65.793. Las inscripciones ya están abiertas y cierran el 10 de abril.

El puesto de encuestador del INE tiene como objetivo recabar, criticar, digitalizar y codificar las encuestas a empresas asignadas para el cumplimiento de trabajos especiales realizados por la División Estadísticas Económicas del INE.

Requisitos excluyentes y no excluyentes para el puesto de encuestador del INE

Requisitos excluyentes

1. Formación:



Contar con un mínimo de 80 créditos de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración o Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR ; o primer año aprobado de carreras similares de instituciones de nivel terciario habilitadas por el MEC , o universidades extranjeras (revalidando los estudios en el territorio nacional).

; o primer año aprobado de carreras similares de instituciones de nivel terciario habilitadas por el , o universidades extranjeras (revalidando los estudios en el territorio nacional). Los estudiantes deben haber aprobado dos materias de las citadas carreras en los últimos doce meses, al momento del cierre de inscripciones del llamado.

Sede del Instituto Nacional de Estadística (INE). Foto: INE.

Requisitos no excluyentes

1. Formación



Avance en las respectivas carreras especificadas en el requisito excluyente.

2. Experiencia



Experiencia en encuestas a hogares presenciales o telefónicas, tanto en el ámbito público como el privado, comprobada mediante constancia laboral.

Experiencia en encuestas económicas (a empresas) tanto en el ámbito público como el privado, mayor a tres meses comprobada mediante constancia laboral.

En el caso de encuestas realizadas en el INE, se valorarán los informes de los supervisores respectivos.

3. Otros



Manejo de herramientas informáticas en procesador de textos, planilla electrónica, correo electrónico, a nivel de usuario acreditado mediante certificado de curso o comprobante laboral.

¿Cómo postularse al llamado del INE?

Para postularse al cargo de crítico encuestador se debe completar el siguiente formulario de inscripción:

https://lime.ine.gub.uy/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=673892&lang=es

Para más información o por consultas: criticoseconomicaszafrales2026@ine.gub.uy