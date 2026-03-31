OSE busca licenciado en Comunicación con sueldo de $ 115.000: requisitos y cómo anotarse al llamado

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó un llamado laboral para un consultor licenciado en comunicación. Ofrecen $ 115.000 por una carga horaria de 36 horas semanales. Las inscripciones ya están abiertas y reciben postulaciones hasta el 17 de abril.

Este llamado (referencia Nº 5857/2026) forma parte del programa OSE 4.0, que tiene como objetivo modernizar integralmente a OSE con la adopción de tecnologías digitales y la implementación de prácticas de gestión sostenibles y eficientes.

Tareas y responsabilidades del cargo del consultor

El consultor en comunicación coordinará sus funciones con el Gerente de Comunicación y será el nexo entre esta área, Capital Humano y Regionales, para articular y canalizar la comunicación interna. Algunas de las tareas detalladas en el llamado son:



Coordinar campañas internas (seguridad laboral, bienestar, cultura organizacional, mejoras de gestión, entre otras) alineadas con la estrategia de gestión del cambio del Programa OSE 4.0.

Coordinar acciones de comunicación interna con el equipo responsable de gestión del cambio del programa OSE 4.0.

Elaborar y ejecutar el plan anual de comunicación interna enfocado en la modernización y los nuevos procesos. Con énfasis en estrategias de comunicación segmentadas para las distintas realidades territoriales de OSE, con especial atención al interior del país.

Mantener y desarrollar nuevos canales de difusión interna.

Gestionar herramientas y plataformas de comunicación interna (intranet, newsletter, pantallas informativas y grupos de mensajería corporativa).

Redactar, editar y distribuir contenidos para boletines, intranet, cartelería y otros canales internos.

Requisitos excluyentes y méritos valorados

Requisitos excluyentes

Para postularse al llamado se exige el título de licenciado en Comunicación o equivalente expedido por UDELAR o por instituciones habilitadas por el MEC. También piden una experiencia laboral mínima de dos años en roles similares al objeto del contrato en organizaciones públicas y/o privadas.

Requisitos no excluyentes



Formación: conocimientos académicos en comunicación organizacional, conocimientos académicos en gestión del cambio, en uso de herramientas de gestión web (Drupal, CMS, WordPress o similares) y manejo de herramientas digitales de comunicación interna (intranet, plataformas colaborativas, newsletters, etc).

Experiencia: experiencia en procesos de comunicación vinculados a gestión del cambio organizacional, en implementación de estrategias de comunicación interna en procesos de transformación institucional y en diseño de indicadores o métricas de comunicación organizacional.

Habilidades de redacción impecables y adaptación de mensajes a distintos formatos.

Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

¿Cómo postularse al llamado de OSE?

Para presentar la postulación al llamado de comunicador de OSE, se debe enviar CV hasta el 17 de abril inclusive, a la dirección de correo electrónico: llamados.oseevoluciona@ose.com.uy, indicando en el Asunto: "Ref. Nº OE 005/26 Consultor Licenciado en Comunicación".

Para más información, consultar: https://www.uruguayconcursa.gub.uy/Portal/