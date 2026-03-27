OSE abre llamado para contador público: sueldo de $ 111.900 por 40 horas semanales

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) abrió un llamado laboral para contador público con un sueldo de $ 111.914 y 40 horas semanales. Esta persona asistirá al área financiera contable de la gerencia de obras. Las inscripciones ya comenzaron y cierran el 7 de abril.

Sobre el puesto de OSE

Este puesto ha sido financiado por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca el Plata (FONPLATA), dentro del programa de universalización del saneamiento del Uruguay, con el fin de mejorar la sanidad y calidad de vida de la población en Uruguay. Particularmente este puesto de contador público está diseñado para realizar tareas técnicas vinculadas a los procesos financiero–contables de la gerencia de obras. Esto incluye: gestión de obras, control de créditos presupuestales, análisis financiero, registración contable y elaboración de informes.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al puesto de contador público?

Requisitos excluyentes

1. Formación



Poseer título de contador público, expedido por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República o por universidades privadas habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura. Asimismo, podrán considerarse postulantes con título equivalente, debidamente acreditado.

2. Experiencia laboral



Experiencia profesional mínima de seis meses en tareas financieras y contables similares a las detalladas en el presente llamado, incluyendo control, análisis y registración de información contable y financiera.

Experiencia mínima de seis meses en certificación y liquidación de obras, presupuestos o proyectos financieros dentro del ámbito público o privado.

Experiencia mínima de seis meses en el uso de SAP aplicado a procesos financieros y contables.

Llenando vaso con agua de la canilla, nota por problemas con el agua potable de Ose con exceso de sodio y cloro, en Montevideo, ND 20230508, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Requisitos no excluyentes

1. Formación



Formación en contabilidad, auditoría, contabilidad gerencial o gestión financiera del Estado, entre otros.

Buen dominio de herramientas informáticas Office, especialmente Excel avanzado.

2. Experiencia laboral



Experiencia profesional mayor a seis meses en tareas financieras y contables similares a las detalladas anteriormente, incluyendo control, análisis y registro de información contable y financiera.

Experiencia mayor a un año en certificación y liquidación de obras, presupuestos o proyectos financieros dentro del ámbito público o privado.

Experiencia mayor a un año en el uso de SAP aplicado a procesos financieros y contables.

Experiencia en organismos públicos o privados con participación en proyectos de gestión financiera y contable de obras.

3. Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

4. Comprensión de los objetivos de la consultoría

¿Cómo postular al puesto de OSE?

Para aplicar al puesto de contador público, se debe enviar CV a la dirección de correo electrónico: uru25pusu@ose.com.uy, indicando en el asunto: "Ref. Nº 101/26 Contador Público para asistir al Área Financiera Contable de la Gerencia de Obras de O.S.E."

Más información en: https://www.uruguayconcursa.gub.uy/