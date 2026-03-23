Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

Cancillería abre nuevo llamado laboral: requisitos y plazos para los puestos con sueldos de más de $50.000

El Ministerio de Relaciones Exteriores busca abogados para cubrir puestos en la sede de la calle Colonia. Al año la remuneración nominal asciende a más de $84.000 mensuales.

El País
El País
23/03/2026, 11:55
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Foto: Estefanía Leal.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mrree) abrió un llamado laboral el pasado 18 de marzo para abogados, ofreciendo un sueldo nominal de $56.121 por 40 horas semanales. Son cinco puestos vacantes y el período de postulación cierra el 8 de abril.

Al transcurrir el año de trabajo, la remuneración asciende a $84.193 nominales por incentivo al rendimiento. Además, el llamado incluye cupos para personas autodefinidas afrodescendientes, según el Artículo 4 de la Ley N° 19.122.

Nuevo llamado laboral de Cancillería: abren inscripciones para soporte técnico con sueldos de $47.000

¿Cuáles son los requisitos para postularse al cargo en Cancillería?

  1. Título de abogado o doctor en Derecho y Ciencias Sociales, expedido por la Universidad de República o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente, habilitado por la Suprema Corte de Justicia (jura ante la Suprema Corte).
  2. Título de procurador o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente, habilitado por la Suprema Corte de Justicia (jura ante la Suprema Corte).
  3. Experiencia igual a 1 año en tareas relacionadas con el cargo a desempeñar, debidamente documentada.

Incompatibilidades y prohibiciones para trabajar en el Mrree

Incompatibilidades

  • Mantener vigente otros vínculos con la Administración Pública, excepto aquellos que admitan su acumulación con otros cargos o funciones en virtud de norma jurídica expresa.
  • Percibir pasividad, retiro ni subsidio proveniente de actividad pública generada por sí mismo, excepto que se suspenda su percepción o que una norma legal habilite el cobro de ambas remuneraciones.
Abogados
Abogados
Canva

Prohibiciones

  • Haber sido desvinculado, mediante resolución firme, por la comisión de falta grave administrativa o incumplimiento de sus obligaciones, sea como funcionario público o bajo cualquier otra modalidad de vinculación (Ley Nº 18.172, art. 4 de fecha 31 de agosto de 2007, en la redacción dada por el artículo 10 de la Ley Nº19.149 de 24 de octubre de 2013).
  • Existencia de inhabilitación como consecuencia de sentencia penal ejecutoriada.
  • Haberse acogido al régimen de retiro incentivado regulado por el artículo 10 la Ley Nº 17.556 de fecha 18 de setiembre de 2002, en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley Nº 17.672 de 16 de julio de 2003; ni al establecido por el art. 29 de la Ley Nº 17.930 de fecha19 de diciembre de 2005, en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley Nº 18.172 de 31 de agosto de 2007.

¿Cómo postularse al cargo de abogado en Cancillería?

El proceso de postulación consta de 6 etapas:

  1. Instalación del tribunal
  2. Requisitos excluyentes
  3. Prueba de oposición
  4. Méritos y antecedentes
  5. Entrevista con el tribunal
  6. Fallo final

Postulaciones vía: www.uruguayconcursa.gub.uy

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Llamados laborales

Te puede interesar