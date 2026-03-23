Cancillería abre nuevo llamado laboral: requisitos y plazos para los puestos con sueldos de más de $50.000

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mrree) abrió un llamado laboral el pasado 18 de marzo para abogados, ofreciendo un sueldo nominal de $56.121 por 40 horas semanales. Son cinco puestos vacantes y el período de postulación cierra el 8 de abril.

Al transcurrir el año de trabajo, la remuneración asciende a $84.193 nominales por incentivo al rendimiento. Además, el llamado incluye cupos para personas autodefinidas afrodescendientes, según el Artículo 4 de la Ley N° 19.122.

¿Cuáles son los requisitos para postularse al cargo en Cancillería?

Título de abogado o doctor en Derecho y Ciencias Sociales, expedido por la Universidad de República o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente, habilitado por la Suprema Corte de Justicia (jura ante la Suprema Corte). Título de procurador o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente, habilitado por la Suprema Corte de Justicia (jura ante la Suprema Corte). Experiencia igual a 1 año en tareas relacionadas con el cargo a desempeñar, debidamente documentada.

Incompatibilidades y prohibiciones para trabajar en el Mrree

Incompatibilidades



Mantener vigente otros vínculos con la Administración Pública, excepto aquellos que admitan su acumulación con otros cargos o funciones en virtud de norma jurídica expresa.

Percibir pasividad, retiro ni subsidio proveniente de actividad pública generada por sí mismo, excepto que se suspenda su percepción o que una norma legal habilite el cobro de ambas remuneraciones.

Abogados Canva

Prohibiciones



Haber sido desvinculado, mediante resolución firme, por la comisión de falta grave administrativa o incumplimiento de sus obligaciones, sea como funcionario público o bajo cualquier otra modalidad de vinculación (Ley Nº 18.172, art. 4 de fecha 31 de agosto de 2007, en la redacción dada por el artículo 10 de la Ley Nº19.149 de 24 de octubre de 2013).

Existencia de inhabilitación como consecuencia de sentencia penal ejecutoriada.

Haberse acogido al régimen de retiro incentivado regulado por el artículo 10 la Ley Nº 17.556 de fecha 18 de setiembre de 2002, en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley Nº 17.672 de 16 de julio de 2003; ni al establecido por el art. 29 de la Ley Nº 17.930 de fecha19 de diciembre de 2005, en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley Nº 18.172 de 31 de agosto de 2007.

¿Cómo postularse al cargo de abogado en Cancillería?

El proceso de postulación consta de 6 etapas:



Instalación del tribunal Requisitos excluyentes Prueba de oposición Méritos y antecedentes Entrevista con el tribunal Fallo final

Postulaciones vía: www.uruguayconcursa.gub.uy