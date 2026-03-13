Abrió una pasantía de 30 horas semanales con un sueldo de $34.500 para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) busca un pasante para la Dirección General de Secretaría. La remuneración es de $34.500 por 30 horas semanales de trabajo (Seis horas de lunes a viernes). Se trata de un contrato de pasantía de 18 meses, incluida la licencia anual reglamentaria.

El período para presentar las postulaciones comenzó el pasado 5 de marzo y finalizará el 19 de marzo de 2026.

¿Cuáles son las etapas de postulación?

El proceso de postulación para este llamado laboral consta de seis etapas:

Instalación del Tribunal Requisitos Excluyentes Prueba de oposición Méritos y antecedentes Entrevista con el Tribunal Fallo final

Requisitos excluyentes para el llamado laboral del MTSS

Título de licenciado en Comunicación .

. Orientación Multimedia y Tecnologías Digitales, expedido por la Universidad de la República /Udelar) o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente.

Diseñador digital trabajando con su computadora Foto: Canva

Para postularse, visitar la página www.uruguayconcursa.gub.uy