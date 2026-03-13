Abrió una pasantía de 30 horas semanales con un sueldo de $34.500 para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
El MTSS busca un pasante para licenciado en Comunicación en la Dirección General de Secretaría. El período de inscripciones ya comenzó.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) busca un pasante para la Dirección General de Secretaría. La remuneración es de $34.500 por 30 horas semanales de trabajo (Seis horas de lunes a viernes). Se trata de un contrato de pasantía de 18 meses, incluida la licencia anual reglamentaria.
El período para presentar las postulaciones comenzó el pasado 5 de marzo y finalizará el 19 de marzo de 2026.
¿Cuáles son las etapas de postulación?
El proceso de postulación para este llamado laboral consta de seis etapas:
- Instalación del Tribunal
- Requisitos Excluyentes
- Prueba de oposición
- Méritos y antecedentes
- Entrevista con el Tribunal
- Fallo final
Requisitos excluyentes para el llamado laboral del MTSS
- Título de licenciado en Comunicación.
- Orientación Multimedia y Tecnologías Digitales, expedido por la Universidad de la República /Udelar) o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente.
Para postularse, visitar la página www.uruguayconcursa.gub.uy
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