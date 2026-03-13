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Abrió una pasantía de 30 horas semanales con un sueldo de $34.500 para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

El MTSS busca un pasante para licenciado en Comunicación en la Dirección General de Secretaría. El período de inscripciones ya comenzó.

El País
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13/03/2026, 09:40
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Fachada MTSS
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Foto: MTSS

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) busca un pasante para la Dirección General de Secretaría. La remuneración es de $34.500 por 30 horas semanales de trabajo (Seis horas de lunes a viernes). Se trata de un contrato de pasantía de 18 meses, incluida la licencia anual reglamentaria.

El período para presentar las postulaciones comenzó el pasado 5 de marzo y finalizará el 19 de marzo de 2026.

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¿Cuáles son las etapas de postulación?

El proceso de postulación para este llamado laboral consta de seis etapas:

  1. Instalación del Tribunal
  2. Requisitos Excluyentes
  3. Prueba de oposición
  4. Méritos y antecedentes
  5. Entrevista con el Tribunal
  6. Fallo final

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Requisitos excluyentes para el llamado laboral del MTSS

  • Título de licenciado en Comunicación.
  • Orientación Multimedia y Tecnologías Digitales, expedido por la Universidad de la República /Udelar) o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente.
Diseñador digital
Diseñador digital trabajando con su computadora
Foto: Canva

Para postularse, visitar la página www.uruguayconcursa.gub.uy

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