Inumet abrió un llamado laboral para tres puestos con sueldo de $ 74.000: requisitos y cómo postularse

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) abrió un llamado laboral que busca llenar hasta tres cargos de técnico con contrato a término de 12 meses para su división de Calibración y Mantenimiento.

Este concurso para integrar el área de Monitoreo Atmosférico y Sensores Remotos de Inumet busca a candidatos que cumplan con la función de realizar mantenimiento preventivo o correctivos de instrumental meteorológico in situ e instalación de nuevas estaciones meteorológicas. Se requiere disponibilidad para salidas al interior del país.

Estas son las actividades especificadas en las bases del llamado:



Configuración de estaciones meteorológicas automáticas: programación de dataloggers, configuración de sensores y equipamiento de comunicaciones.

Diagnóstico de fallas y eventual reparación del equipamiento .

. Elaboración de informe de misión, registro entrada y salida de repuestos, elaboración de instructivos de uso y mantenimiento de los equipos.

El sueldo base mensual nominal será de $ 74.763 por hasta 160 horas mensuales.

Requisitos para llamado de Inumet

Entre los requisitos excluyentes para inscribirse se encuentran los siguientes:



Ser egresado de UTU con título de Electrónica .

. Ser estudiante avanzado de Ingeniero Tecnológico en Electrónica opción Telecomunicaciones de UTU, con séptimo semestre aprobado.

Ser estudiante avanzado de Ingeniería en Sistemas de Comunicación o de Ingeniería Eléctrica (Udelar), con 380 créditos aprobados.

El llamado detalla que se valorará experiencia en tareas afines, tanto en el ámbito público como privado.

Radar meteorológico. Foto: Inumet.

"El plazo inicial de contratación será de 12 meses revocable por parte del organismo contratante cuando lo estime conveniente y renovable, siempre que subsistan las necesidades del servicio que lo motivaron y el rendimiento haya sido satisfactorio a criterio de la autoridad correspondiente", indica la convocatoria.

Inscripciones para este llamado laboral

El proceso de inscripciones para este llamado abrió el pasado 19 de febrero de 2026 y los concursantes se pueden postular hasta el 31 de marzo de 2026.

Los participantes interesados deben postularse a través del llamado en Uruguay Concursa. Para consultas, se puede enviar un correo electrónico a personal@inumet.gub.uy o llamar al número telefónico 1895-606.

El llamado especifica que los postulantes no pueden ser funcionarios públicos al momento del ingreso, salvo que desarrollen funciones docentes.