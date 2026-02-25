Inumet abrió un llamado laboral para tres puestos con sueldo de $ 74.000: requisitos y cómo postularse
Esta convocatoria del Instituto Uruguayo de Meteorología permanecerá abierta hasta el 31 de marzo de 2026. Los cargos tienen un contrato a término que puede ser renovable.
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) abrió un llamado laboral que busca llenar hasta tres cargos de técnico con contrato a término de 12 meses para su división de Calibración y Mantenimiento.
Este concurso para integrar el área de Monitoreo Atmosférico y Sensores Remotos de Inumet busca a candidatos que cumplan con la función de realizar mantenimiento preventivo o correctivos de instrumental meteorológico in situ e instalación de nuevas estaciones meteorológicas. Se requiere disponibilidad para salidas al interior del país.
Estas son las actividades especificadas en las bases del llamado:
- Configuración de estaciones meteorológicas automáticas: programación de dataloggers, configuración de sensores y equipamiento de comunicaciones.
- Diagnóstico de fallas y eventual reparación del equipamiento.
- Elaboración de informe de misión, registro entrada y salida de repuestos, elaboración de instructivos de uso y mantenimiento de los equipos.
El sueldo base mensual nominal será de $ 74.763 por hasta 160 horas mensuales.
Requisitos para llamado de Inumet
Entre los requisitos excluyentes para inscribirse se encuentran los siguientes:
- Ser egresado de UTU con título de Electrónica.
- Ser estudiante avanzado de Ingeniero Tecnológico en Electrónica opción Telecomunicaciones de UTU, con séptimo semestre aprobado.
- Ser estudiante avanzado de Ingeniería en Sistemas de Comunicación o de Ingeniería Eléctrica (Udelar), con 380 créditos aprobados.
El llamado detalla que se valorará experiencia en tareas afines, tanto en el ámbito público como privado.
"El plazo inicial de contratación será de 12 meses revocable por parte del organismo contratante cuando lo estime conveniente y renovable, siempre que subsistan las necesidades del servicio que lo motivaron y el rendimiento haya sido satisfactorio a criterio de la autoridad correspondiente", indica la convocatoria.
Inscripciones para este llamado laboral
El proceso de inscripciones para este llamado abrió el pasado 19 de febrero de 2026 y los concursantes se pueden postular hasta el 31 de marzo de 2026.
Los participantes interesados deben postularse a través del llamado en Uruguay Concursa. Para consultas, se puede enviar un correo electrónico a personal@inumet.gub.uy o llamar al número telefónico 1895-606.
El llamado especifica que los postulantes no pueden ser funcionarios públicos al momento del ingreso, salvo que desarrollen funciones docentes.
¿Encontraste un error?