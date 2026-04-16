Yamandú Orsi convocó a un nuevo Consejo de Ministros para el lunes, después de su viaje a España

El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó a un nuevo Consejo de Ministros para el lunes, a las 14:00 horas, luego de su viaje a España donde participará del evento Democracia Siempre y tendrá varios encuentros bilaterales, informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron a El País fuentes de Presidencia de la República.

El último Consejo de Ministros fue en marzo, y luego se presentó el proyecto de ley de empleo integral.

El mandatario cumplirá el sábado 18 de abril una nutrida agenda oficial en España, en el marco de una instancia internacional que reunirá a mandatarios y primeros ministros de América Latina, África, Asia y Europa. El canciller Mario Lubetkin señaló que el presidente Orsi tendrá "reuniones bilaterales de alto nivel, instancias de intercambio entre líderes internacionales y actividades vinculadas al desarrollo económico y tecnológico".

Yamandú Orsi encabezó el último Consejo de Ministros del 2025. Foto: Camilo Dos Santos/Presidencia.

Encuentros con Sánchez y Sheinbaum

Orsi mantendrá encuentros con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

El presidente participará en un encuentro de dos horas junto a cerca de 20 jefes de Estado y de Gobierno, en una instancia que, según explicó el canciller, "reúne a países con diversas orientaciones políticas", pero "con una base común centrada en la estabilidad, la democracia y la paz".

En ese contexto, Orsi centrará su intervención "en la defensa del multilateralismo, un eje prioritario para la política exterior uruguaya", dijo el canciller. “Es una tribuna muy amplia y de impacto en la cual es importante que se escuche la voz de Uruguay”, afirmó Lubetkin.