Caso Koch: Jutep analiza denuncia contra exvicepresidenta de ANP que renunció tras votar ascenso de su esposo

Hace casi un año, la socialista Alejandra Koch renunció a la vicepresidencia de la Administración Nacional de Puertos (ANP), a apenas 48 horas de ocupar el cargo, tras conocerse que votó un ascenso para su esposo, Ricardo Suárez, para su chofer, y para al menos otros tres funcionarios que trabajaban con ella.

La dimisión de Koch, quien fuera vocal por la oposición en la ANP en la gestión pasada y que estaba bajo la lupa ya que durante años percibió más del doble de su salario por funciones asignadas, ocurrió en medio de una puja entre el Partido Socialista y el Mumiento de Participación Popular (MPP) dentro el ente, y fue una de las primeras renuncias en la administración de Yamandú Orsi.

El caso sigue generando polémica. La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibió el 27 de abril pasado una denuncia nominada por “presuntas irregularidades” en la ANP donde se señaló a Koch por el ascenso de su esposo, también socialista, lo que incluyó un aumento salarial considerable.

Pese a que la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, dejó sin efecto esa decisión, la denuncia apuntó que hubo una “flagrante violación” de los artículos 8 (literal I), 9 (literal d), 13, 18 y 19 de la Ley N° 19.823.

“Si bien Koch renunció al cargo anterior, sigue siendo funcionaria pública por lo que hay necesidad de analizar su comportamiento, determinando eventuales violaciones a las normas de conducta legalmente establecidas”, agregó la denuncia en su contra.

Los detalles de la denuncia se conocen ahora a partir de una carta, a la que accedió El País, que envió el vicepresidente de la Jutep, Alfredo Asti, al presidente de la ANP, Pablo Genta, dirigente del MPP, para que brinde datos relativos a la denuncia citada.

Cuando El Observador informó el ascenso del esposo de Koch, se indicó que este fue con la “aquiescencia” de Genta.

Asti realizó varias preguntas que solicitó sean respondidas en un plazo “no mayor” a 15 días. El número dos de Jutep pidió conocer el período en que Koch se desempeño como vicepresidenta de la ANP, la resolución de su renuncia a ese cargo y el cargo actual que desempeña. También preguntó si el ascenso de Suárez iba acompañado de “diferencia salarial y compensación”, el cargo actual del esposo de la exvicepresidenta de ANP y el vínculo de parentesco entre Koch y Suárez.