“Lo peor pasó”: el alentador pronóstico del ministro de Ambiente sobre las reservas de agua

Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente, confirmó este jueves que la recuperación de las reservas de agua registrada durante abril, sumada a las precipitaciones recientes, permiten proyectar una estabilización del sistema entre los meses de mayo y junio.

"Es una buena noticia que en abril tuvimos una recuperación importante en las reservas. Como suelen decir los médicos: ‘lo peor pasó’”, aseguró Ortuño en diálogo con Arriba Gente (Canal 10).

Según los datos con los que cuenta la cartera, las reservas están por encima del 50 %, y "con la lluvia de hoy, la situación mejora". Estudios hidrológicos del ministerio apuntan a que la situación "se estabilizaría entre mayo y junio; está en vía de superación".

Crisis hídrica en Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto.

Inversión en Belastiquí, Casupá y otras infraestructuras permanentes

El ministro de Ambiente dijo en la entrevista que el gobierno ratificó una inversión estratégica en infraestructura para blindar el suministro de agua a futuro.

Respecto a la construcción de la represa de Casupá y las críticas de la oposición por el tiempo que demoraría en llenarse una vez construida, Ortuño aseguró que, con base en datos hidrológicos, la represa podría llenarse, con un volumen de precipitación normal, "entre 4 y 6 meses" y en caso se escasez se podría extender a un año. "Vamos a tener en 2029 construida la represa y la vamos a tener llena al final del año siguiente, son plazos razonables", enfatizó.

Además, se reforzará el dique de Belastiquí, implementada durante el anterior gobierno a raíz de la crisis hídrica del 2023. Esta obra, que se había hecho de forma provisoria, tendrá una puesta a punto "para tener esa posibilidad con carácter permanente". Días antes, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, dijo a Radio Monte Carlo que la obra del dique tendrá un costo de US$ 4 millones.

Finalmente, consultado por por problemas en la calidad del agua, Ortuño aseguró que "en 2026 el agua no perdió su calidad de potable". "Reconozco que hubo un pequeño período de afectación en el color y el sabor, que se superó rápidamente. Y las mediciones de trihalometanos ya están en niveles de normalidad", sentenció.