Inumet extiende su alerta amarilla por el ciclón extratropical: las zonas afectadas por lluvias abundantes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves una alerta amarilla por la persistencia lluvias abundantes. Tras una extensión del aviso inicial que se emitió el miércoles, esta advertencia por el ciclón extratropical rige hasta las 11:00, aunque podría haber otra actualización a esa hora.

Según Inumet, una "depresión atmosférica afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos". Añade que "se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios".

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla

Cerro Largo: Getulio Vargas, Lago Merín, Plácido Rosas, Poblado Uruguay y Río Branco.

Lavalleja: 19 de Junio.

Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Cebollati, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis Al Medio y Velazquez.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Mendizábal, Rincón, Treinta y Tres y Vergara.

Alerta amarilla por lluvias abundantes el jueves 16 de abril de 2026. Foto: Inumet

Inumet emite un aviso especial por lluvias y vientos fuertes

Por su parte Inumet emitió un aviso especial a la población por "precipitaciones y rachas de viento fuerte" debido al ciclón extratropical. Según Inumet, desde este miércoles se esperaban "precipitaciones puntualmente abundantes (40-80 mm y superiores) en el litoral oeste y centro del país". En la madrugada y la mañana del jueves "se esperan los mayores acumulados (20-40 mm y superiores) al sur del Río Negro". Estas lluvias "pueden estar acompañadas de tormentas, algunas puntualmente fuertes". A partir de la noche de esa jornada empezará a mejorar de forma gradual desde el oeste.

A su vez, en la mañana del jueves, con la rotación del viento al suroeste, "se espera un incremento de la intensidad del viento con rachas que pueden alcanzar los 60-80 km/h afectando al sur del Río Negro, principalmente la franja costera del sur y este". Este viento "se extenderá hasta la tarde-noche del viernes", cuando comenzará a amainar la intensidad.

La lluvia de este jueves seguirá "prácticamente todo el día", según Guillermo Ramis

El meteorólogo Guillermo Ramis dijo este jueves en Informativo Sarandí (AM 690) que hasta ahora los departamentos con "mayor cantidad de lluvia" desde el miércoles han sido los del norte del río Negro, mientras que puntualmente para esta jornada se esperan precipitaciones más abundantes en el sur. Estas lluvias persistirán "prácticamente todo el día", y aconsejó "pilot y paraguas" para quienes tengan pensado asistir esta noche al partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores.

Ciclón extratropical en Uruguay: ¿qué zonas tendrán vientos más fuertes?

"Es el cuarto ciclón extratropical en latitudes medias desde diciembre a la fecha, algo que no es nada usual. Hay una anomalía de la atmósfera que nos está diciendo que algo está cambiando rápidamente", dijo a El País el meteorólogo José Serra, que de todas formas anunció que este ciclón tendrá diferencias con el de la semana pasada, que provocó la muerte de una persona al chocar con un árbol y dejó varios heridos.

Aquel fue intenso y duró "de cuatro a cinco horas", o sea que fue corto. Este será más extendido en el tiempo y no se prevé tan intenso: "Este dura tres días, pero los tres días vamos a tener diferente comportamiento".

Tras lo sucedido el miércoles, dijo que este jueves habrá "lluvias y tormentas en todo el territorio nacional, en Montevideo también". De todas formas, "en el extremo sur no serán tan intensas como en el resto del país". En cuanto a las temperaturas, pese a las inclemencias estarán por encima de los 20°, por fuera de los valores normales para la época.

"Ya para el jueves a la tarde esta depresión se va a ubicar sobre el Océano Atlántico, muy cerca de las costas de Rocha y Maldonado. La situación comienza a mejorar el viernes por el suroeste, pero en zonas costeras el día viernes, sobre todo en Rocha y Maldonado, vamos a tener viento fuerte y muy fuerte que puede llegar en la tarde a 80 o 90 kilómetros por hora", detalló Serra.

En el resto del país, hacia la tarde del viernes la situación habrá mejorado. Montevideo, según Serra, tendrá solo algunos chaparrones en la madrugada. En total, durante los tres días, en la capital Serra prevé entre 10 y 20 milímetros de precipitaciones acumuladas. En el norte puede haber hasta 50 milímetros, y en forma muy localizada no se descartan acumulados superiores en zonas de tormenta.