El pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el jueves 16 de abril se prevé una jornada inestable en el país, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C y los 26°C.

En la zona Noroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con presencia de neblinas y bancos de niebla, acompañados de precipitaciones y probables tormentas. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto con neblinas y precipitaciones. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 26°C.

Para el Noreste, se espera una mañana con cielo nuboso a cubierto y precipitaciones con probables tormentas, con rachas de viento de hasta 50 km/h. En la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso a cubierto con precipitaciones. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 25°C.

En el Suroeste, la mañana estará marcada por un cielo nuboso a cubierto con nieblas y neblinas, junto a precipitaciones y probables tormentas. Hacia la tarde y la noche, se mantendrá el cielo nuboso a cubierto con neblinas y precipitaciones, con rachas de viento de hasta 50 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 25°C.

En el Centro-Sur, la mañana presentará cielo nuboso a cubierto con neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones y tormentas aisladas, y rachas de viento de hasta 50 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto con neblinas, precipitaciones y probables tormentas, con rachas de entre 40 y 50 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 25°C.

En el Este, la mañana se presentará con cielo cubierto y condiciones ventosas en zonas costeras, con precipitaciones y tormentas aisladas, y rachas de hasta 60 km/h, ocasionalmente superiores en la costa. Hacia la tarde y la noche, el cielo estará nuboso a cubierto y ventoso en zonas costeras, con precipitaciones y tormentas aisladas, y rachas de hasta 60 km/h. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 24°C.

Lluvia en Montevideo. Foto: archivo El País.

Para Punta del Este, la mañana se prevé con cielo cubierto y ventoso, con precipitaciones y probables tormentas, y rachas de viento de 60 km/h, ocasionalmente superiores. En la tarde y la noche, el cielo estará nuboso a cubierto con precipitaciones, con rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 23°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con precipitaciones y rachas de viento de hasta 50 km/h. Durante la tarde y la noche se mantendrán las mismas condiciones de cielo nuboso a cubierto con precipitaciones, con rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 23°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.