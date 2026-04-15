Tres días bajo agua: el cronograma detallado del ciclón extratropical que empieza a atravesar Uruguay

Llega este miércoles a Uruguay un ciclón extratropical que provocará lluvias y tormentas además de vientos fuertes. En total, sus consecuencias estarán presentes en el país durante tres días: miércoles, jueves y viernes, con distintos grados de afectación según la zona. Así lo indican tanto el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) como meteorólogos independientes.

En principio no está previsto que Montevideo sea una de las zonas más afectadas. No obstante la capital tendrá lluvias entre la noche del miércoles y toda la jornada del jueves, incluso algunos chaparrones en la madrugada del viernes. Los vientos fuertes serán en el este, en departamentos como Maldonado y Rocha, y la mayor intensidad de las rachas se anuncia para el viernes. En tanto, el pronóstico del tiempo señala que los acumulados de precipitaciones más abundantes podrían darse en el norte, y principalmente en aquellos departamentos limítrofes con Brasil.

El fenómeno comenzó a desarrollarse temprano por el noroeste, ya que la ciclogénsis se ubicó en Argentina, en provincias de Entre Ríos y Corrientes. Su dirección de desplazamiento será hacia el este y sureste.

Ciclón extratropical en Uruguay: ¿cuándo llega a Montevideo y qué zonas tendrán vientos más fuertes?

"Es el cuarto ciclón extratropical en latitudes medias desde diciembre a la fecha, algo que no es nada usual. Hay una anomalía de la atmósfera que nos está diciendo que algo está cambiando rápidamente", dijo a El País el meteorólogo José Serra, que de todas formas anunció que este ciclón tendrá diferencias con el de la semana pasada, que provocó la muerte de una persona al chocar con un árbol y dejó varios heridos.

Aquel fue intenso y duró "de cuatro a cinco horas", o sea que fue corto. Este será más extendido en el tiempo y no se prevé tan intenso: "Este dura tres días, pero los tres días vamos a tener diferente comportamiento".

Este miércoles empezó lloviendo por el litoral oeste y la intensidad de la lluvias "se va a incrementar hacia la tarde" y se extenderán a "prácticamente todo el territorio nacional". En el noreste, en departamentos como Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres puede haber "algunas tormentas".

"En Montevideo vamos a tener cielo cubierto y algunas precipitaciones; no espero tormentas", expresó el meteorólogo.

En cambio, el jueves sí habrá "lluvias y tormentas en todo el territorio nacional, en Montevideo también". De todas formas, "en el extremo sur no serán tan intensas como en el resto del país". En cuanto a las temperaturas, pese a las inclemencias estarán por encima de los 20°, por fuera de los valores normales para la época.

"Ya para el jueves a la tarde esta depresión se va a ubicar sobre el Océano Atlántico, muy cerca de las costas de Rocha y Maldonado. La situación comienza a mejorar el viernes por el suroeste, pero en zonas costeras el día viernes, sobre todo en Rocha y Maldonado, vamos a tener viento fuerte y muy fuerte que puede llegar en la tarde a 80 o 90 kilómetros por hora", detalló Serra.

Una persona camina con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País

En el resto del país, hacia la tarde del viernes la situación habrá mejorado. Montevideo, según Serra, tendrá solo algunos chaparrones en la madrugada. En total, durante los tres días, en la capital Serra prevé entre 10 y 20 milímetros de precipitaciones acumuladas. En el norte puede haber hasta 50 milímetros, y en forma muy localizada no se descartan acumulados superiores en zonas de tormenta.

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X una imagen de cuál era la situación meteorológica en la mañana de este miércoles debido a la depresión extratropical, con lluvias sobre el litoral oeste de Uruguay. Señaló que este sistema se desplazará en dirección sureste y empeorará el tiempo en Montevideo.

Imagen GOES19 de 07:10 hora lical, muestra nubosidad asociada a depresión extratropical. Lluvias sobre litoral de #argentina y #Uruguay. Tormentas sobre #Paraguay. Se desplazará hacia SE y empeora el tiempo en #CABA y #Montevideo . pic.twitter.com/DcVLHYYVlT — Mario Bidegain (@mario_bidegain) April 15, 2026

Guillermo Ramis, en Informativo Sarandí (AM 690), explicó que en Montevideo comenzará a llover este miércoles sobre las 20:00 "con alguna célula de tormenta que pueden seguir mañana en la mañana". El jueves lloverá "todo el día" y el viernes solo quedarán algunos chaparrones en las primeras horas.

En cuanto al viento, Ramis dijo que el viernes puede llegar a rachas de 60 kilómetros por hora y en Maldonado y Rocha a 70 km/h. La temperatura mínima será durante estos tres días de entre 19° y 20°, y la máxima entre 24° y 22°. Ya el sábado estará soleado.

Marea alta en Montevideo. Archivo El Pais

Inumet emite un aviso especial por lluvias y vientos fuertes

Por su parte Inumet emitió un aviso especial a la población por "precipitaciones y vientos fuertes" debido al ciclón extratropical. Según Inumet, a partir de este miércoles y hasta el viernes se esperan precipitaciones en todo el país. "Durante este período en el litoral oeste y este se prevén los valores más elevados de lluvia, entre 40-80 mm o superiores. Dichas precipitaciones pueden estar acompañadas de tormentas, algunas puntualmente fuertes", agrega el informe.

La situación comenzará a mejorar primero por el litoral oeste y se espera una finalización del fenómeno hacia la noche del viernes.

Por otro lado, según Inumet se pronostican dos momentos de viento fuerte. Primero "en la mañana del jueves se espera un aumento en la intensidad del viento sostenido de componente norte en la zona este entre 50-60 km/h, disminuyendo de intensidad desde la tarde".

En la madrugada del viernes volverá el viento pero con una rotación al suroeste y "con rachas que pueden alcanzar los 60-80 km/h, afectando al sur del Río Negro, principalmente en la franja costera". Así las cosas, Montevideo podría verse abarcado por este viento fuerte el viernes.