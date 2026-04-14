Los meteorólogos coinciden en que Uruguay tendrá casi tres días de inestabilidad, aunque de momento no se prevén lluvias copiosas y tormentas fuertes. Las precipitaciones comenzarán este martes en el norte y el oeste del país, el miércoles se extenderán al resto del territorio hasta llegar al sur, incluyendo a Montevideo y el área metropolitana. En la capital, esta inclemencia podría continuar hasta el viernes de mañana con algunos chaparrones, pero el jueves es el día que se prevé más complicado.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) tiene en su pronóstico del tiempo lluvias en toda la región oeste del país este martes, fundamentalmente en el noroeste con tormentas. El miércoles, las lluvias seguirán en esas zonas pero también llegarán por ejemplo a Montevideo, donde se espera una jornada con cielo cubierto y precipitaciones principalmente hacia la noche. El jueves el panorama será similar, aunque según Inumet la mañana tendrá mayores acumulados de lluvia que la noche. El viernes, en tanto, la probabilidad de precipitaciones en Montevideo es baja, aunque no nula, y la inestabilidad se concentrará en el este, donde además de precipitaciones se espera que haya fuertes vientos.

Salvo este martes, que la temperatura mínima esperada en Montevideo era de 13°, en los próximos días se mantendrá entre 16° y 18°. La máxima, en tanto, estará entre 22° y 25°. Ya para el fin de semana no se esperan lluvias.

El meteorólogo Guillermo Ramis dijo en Informativo Sarandí (AM 690) que en Montevideo empezará a llover el miércoles de noche y que el jueves "es el día más complicado en cuanto a lluvia", es decir, cuando se esperan los mayores acumulados. Para el viernes solo prevé algunos chaparrones matutinos. Según este especialista, en ninguno de estos tres días de inestabilidad se esperan tormentas.

Metsul advierte por "un sistema de baja presión que podría generar un ciclón"

Metsul, la agencia de meteorología del sur de Brasil, indicó que "un centro de baja presión permanecerá activo durante varios días en el cono sur, provocando fuertes lluvias y tormentas", y que esto afectará a Uruguay. El fenómeno "podría dar lugar a un nuevo ciclón extratropical".

Esta agencia interpreta que el sistema estará sobre Uruguay recién el jueves, provocando inestabilidad. El viernes se ubicará al este de Uruguay, alejándose gradualmente, pero provocando fuertes vientos.