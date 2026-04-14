El pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el miércoles 15 de abril se prevé una jornada con condiciones mayormente inestables en el país, con temperaturas que oscilarán entre los 18°C y los 27°C.

En el Noroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas. Durante la tarde y la noche persistirán las mismas condiciones. Se prevén vientos del este de 20 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 24°C.

En el Noreste, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con precipitaciones y probables tormentas. Hacia la tarde y la noche continuarán las precipitaciones y tormentas, con igual cobertura nubosa. Se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h en la mañana y de hasta 50 km/h en la segunda mitad del día. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 27°C.

En el Suroeste, se prevé una mañana con cielo nuboso a cubierto y presencia de neblinas, acompañada de precipitaciones y tormentas. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo cubierto con precipitaciones y tormentas. Se prevén rachas de hasta 50 km/h hacia el final del día. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 23°C.

En el Centro-Sur, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto y precipitaciones aisladas con baja probabilidad de tormentas. En la tarde y noche continuarán las precipitaciones, con probables tormentas. Se esperan rachas de hasta 50 km/h en la segunda mitad del día. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 24°C.

En el Este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con baja probabilidad de precipitaciones. A partir de la tarde se prevén precipitaciones con condiciones ventosas. Se esperan rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 26°C.

Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/archivo El País.

En Punta del Este, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto y baja probabilidad de precipitaciones. Durante la tarde y la noche se prevén probables precipitaciones con condiciones ventosas. Se esperan rachas de hasta 60 km/h. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 24°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con probables precipitaciones. En la tarde y noche se prevén precipitaciones. Se esperan rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 24°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.