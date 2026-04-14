OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este miércoles 15 de abril de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realizará un corte de agua debido a trabajos programados en la red de distribución durante este miércoles 15 de abril de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.

Según lo detallado por la empresa estatal, la afectación comprenderá el barrio montevideano Colón, en el área delimitada entre las calles Lezica, Rambla Costanera, Valentín Álvarez y Yamandú.

El organismo indicó que el servicio se verá resentido desde las 09:00 y hasta las 13:00 del miércoles 15 de abril de 2026.

OSE advirtió que, una vez restablecido el servicio y como consecuencia de los trabajos realizados, podrán registrarse fenómenos puntuales de turbiedad. En ese contexto, recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias durante la franja horaria anunciada y estar atentos a la evolución del servicio en la zona afectada.

Fachada del edificio sede de la Administracion Nacional de las Obras Sanitarias del Estado, OSE, ubicado en Roxlo y Constituyente, en el barrio Cordon de Montevideo, ND 20241212, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Además, en caso de que se registre algún otro inconveniente luego de la normalización, el organismo solicitó requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o *1871 desde teléfonos móviles. Por otra parte, el comunicado señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos programados serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.