Cortes de calle en Montevideo por un mes: desvíos y paradas suspendidas en la zona de Carlos de la Vega
Debido a trabajos viales que se extenderán hasta el 8 de mayo, la circulación en Carlos de la Vega sufrirá modificaciones. Conocé el nuevo recorrido de la línea 427, qué paradas quedan suspendidas y dónde estarán las provisorias.
A partir del martes 7 de abril, la Intendencia de Montevideo (IMM) estará realizando trabajos viales que afectan la zona de Carlos de la Vega, entre José Mármol y Rodolfo Rincón. Por este motivo, la línea de ómnibus 427 modificará su recorrido, suspendiendo cuatro paradas y agregando cuatro paradas provisorias.
Los trabajos de la IMM en dicha zona serán hasta el viernes 8 de mayo, anunció la comuna.
¿Qué paradas del 427 quedan suspendidas?
Hasta el 8 de mayo, las siguientes paradas del 427 están suspendidas:
- Carlos de la Vega esq. Inclusa
- Carlos de la Vega esq. Gregorio Camino
- Carlos de la Vega esq. Adolfo Vaillant
- Carlos de la Vega esq. Rodolfo Rincón
¿Cuáles son las paradas provisorias del 427 hasta el 8 de mayo?
Paradas provisorias:
- Vicente Basagoity esq. Inclusa
- Vicente Basagoity esq. Gregorio Camino
- Vicente Basagoity esq. Adolfo Vaillant
- Vicente Basagoity esq. Gowland
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