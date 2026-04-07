Cortes de calle en Montevideo por un mes: desvíos y paradas suspendidas en la zona de Carlos de la Vega

A partir del martes 7 de abril, la Intendencia de Montevideo (IMM) estará realizando trabajos viales que afectan la zona de Carlos de la Vega, entre José Mármol y Rodolfo Rincón. Por este motivo, la línea de ómnibus 427 modificará su recorrido, suspendiendo cuatro paradas y agregando cuatro paradas provisorias.

Los trabajos de la IMM en dicha zona serán hasta el viernes 8 de mayo, anunció la comuna.

¿Qué paradas del 427 quedan suspendidas?

Hasta el 8 de mayo, las siguientes paradas del 427 están suspendidas:



Carlos de la Vega esq. Inclusa

Carlos de la Vega esq. Gregorio Camino

Carlos de la Vega esq. Adolfo Vaillant

Carlos de la Vega esq. Rodolfo Rincón

¿Cuáles son las paradas provisorias del 427 hasta el 8 de mayo?

Paradas provisorias:

