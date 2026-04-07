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Cortes de calle en Montevideo por un mes: desvíos y paradas suspendidas en la zona de Carlos de la Vega

Debido a trabajos viales que se extenderán hasta el 8 de mayo, la circulación en Carlos de la Vega sufrirá modificaciones. Conocé el nuevo recorrido de la línea 427, qué paradas quedan suspendidas y dónde estarán las provisorias.

El País
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07/04/2026, 12:54
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Calle cerrada por trabajos de la IMM
Calle cerrada por trabajos de la IMM
Foto: Estefanía Leal

A partir del martes 7 de abril, la Intendencia de Montevideo (IMM) estará realizando trabajos viales que afectan la zona de Carlos de la Vega, entre José Mármol y Rodolfo Rincón. Por este motivo, la línea de ómnibus 427 modificará su recorrido, suspendiendo cuatro paradas y agregando cuatro paradas provisorias.

Los trabajos de la IMM en dicha zona serán hasta el viernes 8 de mayo, anunció la comuna.

Obras afectarán el tránsito de la ciudad: para IMM es "muy importante" comunicar "los beneficios futuros"

¿Qué paradas del 427 quedan suspendidas?

Hasta el 8 de mayo, las siguientes paradas del 427 están suspendidas:

  • Carlos de la Vega esq. Inclusa
  • Carlos de la Vega esq. Gregorio Camino
  • Carlos de la Vega esq. Adolfo Vaillant
  • Carlos de la Vega esq. Rodolfo Rincón

¿Cuáles son las paradas provisorias del 427 hasta el 8 de mayo?

Paradas provisorias:

  • Vicente Basagoity esq. Inclusa
  • Vicente Basagoity esq. Gregorio Camino
  • Vicente Basagoity esq. Adolfo Vaillant
  • Vicente Basagoity esq. Gowland
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