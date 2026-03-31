Obras afectarán el tránsito de la ciudad: para IMM es "muy importante" comunicar "los beneficios futuros"

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, logró un triunfo político días atrás cuando el presidente Yamandú Orsi descartó la idea de hacer un túnel por 18 de Julio.

Evitando el soterramiento de su principal avenida, la Intendencia de Montevideo (IMM) disminuirá el impacto que tendrán las obras de la reforma del transporte en la ciudad.

Pero de todas formas, el tránsito se verá afectado considerablemente en los próximos años, debido a la propia reforma y también a planes de la propia IMM para arreglar las calles.

Y de por sí se trata de un punto muy sensible en la gestión de Bergara.

La última edición de la encuesta que hace Equipos Consultores a pedido de la intendencia volvió a mostrar que el tránsito es uno de los dos ítems peor valorados por la ciudadanía.

El 55% de los entrevistados desaprueba el estado del tránsito y solo un 22% lo aprueba. El único tema que la ciudadanía evalúa peor es la limpieza: 68% lo valora desaprueba y el 13% lo aprueba.

Y, al igual que con este último tema, el tránsito no es un problema que haya empezado con Bergara.

Es más, si se observa la serie anual, desde 2010 hasta 2025 prácticamente la ciudadanía siempre ha rechazado el estado del tránsito, con la única excepción de 2021 donde hubo una aprobación de 35% y una desaprobación de 33%.

Y si bien la visión siempre fue negativa, en los últimos dos años ha empeorado. El saldo (el resultado de restar la desaprobación a la aprobación) pasó de -17 en 2023 a -33 tanto en 2025 como en lo que va de 2026.

Mario Bergara en la presentación del Presupuesto Quinquenal 2026-2030 de la Intendencia de Montevideo. Foto: Natalia Rovira

Pero mientras Bergara ya tiene un plan en camino para mejorar la limpieza –que incluye principalmente cambiar el sistema de recolección de basura pasando a un sistema intradomiciliario en gran parte del departamento– para el tránsito no hay perspectiva de que la situación mejore a corto plazo.

Porque más allá de que no haya túnel, Montevideo enfrentará grandes afectaciones debido a la reforma, que el gobierno espera estrenar ya en 2029.

Primero, se deberán construir paradas cerradas y readaptar calles para que vayan los nuevos ómnibus BRT, y todo esto en vías clave: Camino Maldonado, 8 de Octubre, 18 de Julio (en superficie, ya no bajo tierra) y Avenida Italia. Esto es sin contar Giannattasio, donde también se harán esos trabajos, pero ya es en territorio de Canelones.

En cruces puntuales de esos trayectos está prevista la construcción de pasos a desnivel para mejorar el paso de los BRT. Se trata de cinco puntos: 8 de Octubre y Centenario/Luis Alberto de Herrera, 8 de Octubre y Batlle y Ordóñez, Av. Italia y Luis Alberto de Herrera, Av. Italia y Batlle y Ordóñez y Av. Italia y Bolivia.

A eso se le suma una probable intervención en el túnel de 8 de Octubre y quizás también en el de Av. Italia y Centenario.

Finalmente, la obra más compleja, que se espera una duración de 27 meses, será la construcción de una nueva estación en Tres Cruces.

Este edificio tendrá dos subsuelos, uno para cada línea BRT, es decir, para la que comenzará en Zonamerica y para la que lo hará en El Pinar.

Preparar los desvíos y comunicar bien

¿Y qué hará la IMM entonces? La misión del gobierno liderado por Bergara será explicarle a la población que el corto plazo se verá comprometido para lograr un mejor escenario a largo plazo.

El director de Movilidad de la intendencia, Germán Benítez, dijo a El País que la reforma será una obra “disruptiva” y que “en todos los países donde ha pasado este tipo de obras grandes, la comunicación juega un rol preponderante”.

“Más allá de (18 de Julio) soterrado sí o soterrado no, plantear 50 kilómetros de troncales y afectar las dos arterias de ingreso principal por el este del departamento ya es un baile importante”, explicó el economista.

“Y lo que va a pasar en Tres Cruces también va a afectar el tránsito que cruza, el que va de sur a norte por Bulevar Artigas”, añadió.

El director de Movilidad, Germán Benítez, durante la presentación del presupuesto de su departamento en la Junta Departamental Intendencia de Montevideo

El primer paso será definir qué desvíos deberá tomar el tránsito. “Ya hay un grupo de trabajo que está trabajando con una consultora, viendo los desvíos posibles durante la etapa de obras”, explicó el director de Movilidad.

El otro aspecto es comunicar a la ciudadanía “de la mejor manera y en forma reiterada”.

“Es muy importante que la gente conozca los beneficios futuros de esta obra, pero que va a generar inconvenientes transitorios”, continuó Benítez.

“Hay que transmitir que son manejables, que son los estrictamente necesarios y que lo vamos a tratar de minimizar desde el vamos”, finalizó el jerarca.

Además de la reforma: mejora de calles

Más allá de las obras de la reforma del transporte, la propia IMM prevé trabajos que de realizarse implicarán una afectación en el tránsito a corto plazo.

A través de una inversión extrapresupuestal de US$ 50 millones, para la que necesitará cuatro votos de la oposición, Bergara quiere acelerar el arreglo de calles.

Según el documento que llevó a la Junta Departamental, busca mejorar tramos en “arterias de alto flujo vehicular” de los ocho municipios.

La intención es mejorar la red vial con “eficiencia económica” apuntando a una “recuperación continua” para evitar luego tener que hacer “grandes inversiones”.

En su presentación ante la Junta, la IMM destacó que quiere trabajar en la Rambla entre Solano Antuña y Buxareo, en Luis Alberto de Herrera entre Gral Flores y San Martín, en Cochabamba entre Sebastopol y Felipe Cardoso, en Av. Rivera entre Cartagena y Aquistapace y en Bv. Artigas entre Av. Rivera y 21 de Setiembre.

Según la IMM, esta eventual inversión extrapresupuestal se traducirá en obras complementarias a las que ya prevé el Presupuesto con un “monto similar”.