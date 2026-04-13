Llamado laboral de OSE ofrece puestos con salario de $ 78.000 mensuales: requisitos y plazos

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) busca dos consultores junior en modernización de los sistemas de producción y distribución de agua potable. Un puesto es para Montevideo y el otro para Salto. Los honorarios mensuales son de $ 78.000 por una carga de 36 horas semanales.

Este llamado laboral forma parte del programa "OSE evoluciona", que tiene como objetivo modernizar integralmente a OSE con la adopción de tecnologías digitales y la implementación de prácticas de gestión sostenibles y eficientes.

¿De qué se trata el puesto de consultor de OSE?

En el marco del programa "OSE evoluciona" buscan dos consultores juniors para brindar asistencia a la gerencia de medición, lectura y servicios nuevos. Dentro de sus responsabilidades, deberán llevar adelante los procesos de gestión de mejora en la medición inteligente (telemedición), aportando desde su especialidad técnica, estrategias, metodologías y herramientas para la supervisión de instalación, puesta en marcha y operación de los medidores inteligentes a instalar en los distritos de medición y control de la ciudad de Salto y Montevideo.

Requisitos para el rol de consultor en OSE

Requisitos excluyentes

1. Formación



Profesional con título de grado en ingeniería civil. Perfil hidráulico ambiental o licenciado en recursos hídricos y riego, expedido por Udelar o por instituciones habilitadas por el MEC. Los profesionales que posean título extranjero deberá estar revalidado por la Udelar. En cuanto a la valoración en la formación, se tendrán en cuenta los créditos correspondientes a cada carrera.

Requisitos no excluyentes

1. Formación



Certificación en gestión de proyectos.

Especialista en implantación de sistemas de la calidad (Unit ISO o equivalentes).

Herramientas GIS para la gestión de proyectos.

En telecomunicaciones y/o sensorización remota.

Ingenieros civiles trabajando. Foto: Canva

2. Experiencia



Experiencia mínima de un año en relevamiento y seguimiento de actividades en campo de infraestructura de servicios.

Experiencia mínima de un año en tareas y actividades relacionadas con la reducción del agua no contabilizada y la eficiencia energética, tales como: estudio de funcionamiento de redes, modelación hidráulica en distritos de medición y control, estudio técnico de licitaciones, análisis de indicadores, asistir al equipo técnico de dirección de obras, etc.

Experiencia en modelación de redes de agua potable u otros similares, en herramientas GIS para la gestión de proyectos y en telecomunicaciones y/o sensorización remota.

3. Otros requisitos



Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

Comprensión de los objetivos de la consultoría.

¿Cómo postularse al cargo de OSE?

Los interesados deben enviar su CV a la dirección de correo electrónico: [email protected]. Deben indicar en el asunto: "Ref. OE 013/2026 Consultor Junior en Modernización de los Sistemas de Producción y Distribución de Agua Potable Montevideo / Salto". Se reciben postulaciones hasta el día 26 de abril inclusive. Para más información, consultar las bases del llamado.