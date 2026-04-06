Llamado laboral en ANEP para psicólogos: 50 puestos de 30 horas semanales para proyecto "Escuelas disfrutables"

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) abrió 50 puestos para psicólogos, para formar parte del proyecto "Escuelas disfrutables". Ofrecen una remuneración de $ 62.867 por una carga horaria de 30 horas semanales, según la tabla de remuneraciones de ANEP 2026, correspondiente a un escalafón A, grado 10.

El objetivo del puesto es "realizar intervenciones interdisciplinarias en las escuelas del departamento de Montevideo con un abordaje integral de las situaciones. Las intervenciones se orientarán en una perspectiva de derechos y con prácticas acordes al momento sociohistórico que vive la escuela pública", según se indica en las bases del llamado.

El programa "Escuelas disfrutables" de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) se integra por equipos profesionales de psicólogos y trabajadores sociales, con el fin de realizar intervenciones interdisciplinarias en todas las escuelas del país. Estas intervenciones son llevadas a cabo mediante distintos dispositivos que procuran optimizar las condiciones de educabilidad de niños y niñas desde una perspectiva integral, lo cual supone un trabajo sobre el vínculo entre los distintos actores que componen la comunidad educativa. Esto implica trabajar desde una perspectiva de derechos de niños, con prácticas acordes a los contextos de las escuelas públicas, fomentando espacios de posibilidad y participación entre los integrantes de la comunidad educativa y las familias.

Niños en una escuela pública de Uruguay. Foto: Teletón.

¿Cuáles son los requisitos para postularse como psicólogo en ANEP?

1. Ser licenciado en psicología. Se reconocerán como válidos los títulos expedidos por la Universidad de la República o por otras instituciones universitarias cuya calidad de tales haya sido reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

2. Poseer formación o experiencia específica en instituciones educativas que permitan realizar un trabajo en red con el equipo psicosocial y las escuelas (salud, educativas, ONG, INAU, MIDES, Poder Judicial).

¿Cómo inscribirse al puesto de psicólogo de ANEP?

Las inscripciones se realizan a través de la página web: www.dgeip.edu.uy. Se reciben inscripciones hasta el 21 de abril.