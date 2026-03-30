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Embajada de Estados Unidos abre tres llamados laborales: hasta cuándo hay tiempo para presentarse

La sede diplomática busca personal para los puestos de Administrative Assistant - Health Unit, Human Resources Assistant y Consular Assistant. Las postulaciones se reciben en la plataforma ERA.

El País
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30/03/2026, 14:46
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Bandera de Estados Unidos.
Bandera de Estados Unidos.
Foto: Audra Tadevich / Unsplash.

La embajada de Estados Unidos en Montevideo abrió este lunes tres llamados laborales para aquellos interesados en unirse al equipo diplomático. Las vacantes, que fueron publicadas en la plataforma ERA del Departamento de Estado, son para los puestos de Administrative Assistant - Health Unit, Human Resources Assistant y Consular Assistant.

Los llamados para Administrative Assistant y Human Resources Assistant están abiertos hasta el 9 de abril, mientras que el de Consular Assistant estará abierto hasta el 13 de abril. Los tres puestos son de 40 horas semanales e involucran tareas de gestión interna y servicios de la embajada.

Las vacantes están destinadas a personas residentes en Uruguay. Las postulaciones pueden hacerse exclusivamente a través del sistema ERA, al que puede accederse a través de este link. Allí puede encontrarse más información acerca de los requisitos para presentarse a los llamados laborales, así como el formato que deben tener las postulaciones para ser aceptadas.

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