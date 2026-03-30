Texas comenzará a exigir pruebas de estatus legal para dar licencias desde mayo: a quiénes impactará

La Comisión de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR) aprobó el 24 de marzo una normativa que obligará a demostrar presencia legal en Estados Unidos para acceder a licencias laborales desde el 1° de mayo de 2026, una decisión que impacta directamente en miles de migrantes en ese estado.

La medida, adoptada por unanimidad, se enmarca en una política más amplia impulsada por el gobernador Greg Abbott y podría excluir del sistema formal a una parte significativa de la fuerza laboral.

Cómo cambia el acceso a licencias profesionales en Texas desde mayo 2026

La nueva regulación establece que quienes soliciten licencias laborales en Texas deberán presentar documentación que acredite su estatus migratorio legal, como visas o tarjetas de residencia. La exigencia abarca una amplia gama de profesiones, desde electricistas y cosmetólogos hasta terapeutas de dislexia o criadores de perros.

Desde la TDLR defendieron la decisión. Su portavoz, Caroline M. Espinosa, afirmó que la medida “garantiza prácticas consistentes y seguras en todos los programas” y que además “fortalece la capacidad para identificar y prevenir el fraude, la explotación laboral y la trata de personas”.

El abogado de la comisión, Derek Burkhalter, aclaró que la normativa no restringe el acceso únicamente a ciudadanos estadounidenses. “Las normas propuestas no imponen un requisito de ciudadanía. Las personas que no son ciudadanos estadounidenses aún pueden ser elegibles para obtener la licencia si cumplen con los criterios de elegibilidad”, explicó.

Qué impacto tiene sobre los migrantes la nueva medida en Texas

La decisión se alinea con políticas recientes del gobernador Greg Abbott, quien ya había endurecido requisitos para conductores profesionales al exigir dominio del inglés. Sin embargo, esta nueva disposición amplía el alcance a prácticamente todos los sectores regulados.

Durante el proceso previo a la aprobación, la comisión recibió 450 comentarios públicos, de los cuales todos menos 28 se manifestaron en contra. Los críticos advirtieron que la normativa podría perjudicar la economía estatal y empujar a más personas a trabajar sin licencia, debilitando la supervisión.

También señalaron que afectará especialmente a los migrantes en Texas sin documentación, estimados en unos 1,7 millones. Este grupo quedaría impedido de acceder a licencias laborales a menos que regularice su situación migratoria.

Trabajadores en una fábrica. Foto: Freepik.

La TDLR fundamentó la medida en la Ley Federal de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996, que limita el acceso a ciertos beneficios públicos para personas en situación irregular, incluyendo algunas licencias profesionales.

En el año fiscal 2025, la agencia emitió más de un millón de licencias individuales y comerciales, lo que da cuenta del alcance potencial de la nueva normativa en el mercado laboral del estado.

El cambio podría tener efectos en sectores como la construcción y la hostelería, donde se concentra buena parte de los trabajadores indocumentados. Especialistas advierten que, si bien la normativa busca reforzar controles, también podría generar distorsiones en el empleo formal y en la disponibilidad de mano de obra.

La implementación comenzará el 1° de mayo y marcará un nuevo capítulo en la política migratoria estatal, con consecuencias aún inciertas tanto para trabajadores como para empleadores.

Qué documentos aceptará Texas desde el 1° de mayo para solicitudes de licencias profesionales

En su página web oficial, la TDLR indica que acepta la siguiente documentación para demostrar la presencia legal en el estado y avanzar con la petición de la certificación laboral:



Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumpla con los requisitos de Real ID.

que cumpla con los requisitos de Real ID. Pasaporte estadounidense o tarjeta (puede estar vencida).

o tarjeta (puede estar vencida). Tarjeta de identificación militar estadounidense.

estadounidense. Licencia de armas de fuego expedida por el Departamento de Seguridad Pública estatal (DPS, por sus siglas en inglés).

expedida por el Departamento de Seguridad Pública estatal (DPS, por sus siglas en inglés). Documento de identificación o relacionado con la inmigración emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) o el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) que confirme la presencia legal y la autorización para trabajar, como:

Tarjeta de Residente Permanente (Formulario I-551). Certificado de naturalización (formularios N-550 o N-570). Certificado de ciudadanía (formularios N-560 o N-561). Pasaporte extranjero con un sello I-551 (ADIT) válido ( puede estar vencido; el sello debe ser válido ). Visa de inmigrante (MRIV) con aprobación I-551 ( dentro del año posterior a la admisión ). Formulario I-94 que demuestre admisión legal o libertad condicional y una estadía autorizada vigente. Formulario I-797 Notificación de acción que otorga el estatus de residente permanente, o aprueba u otorga la libertad condicional o asilo, o que muestra una determinación pendiente o prima facie cuando corresponda. Documento de viaje para refugiados (Formulario I-571). Documento de autorización de empleo (Formulario I-766), que refleja el estado de autorización (incluida la categoría C31). Formulario I-512L (Autorización de libertad condicional).

(DHS, por sus siglas en inglés), el (Uscis, por sus siglas en inglés) o el (DOS, por sus siglas en inglés) que confirme la presencia legal y la autorización para trabajar, como:

Greg Abbott, gobernador del estado de Texas. Foto: EFE

Si el solicitante no puede presentar uno de los documentos de la lista anterior, debe llevar un permiso de conducir o una tarjeta de identificación estatal expedida por una autoridad estatal y un certificado de nacimiento o un documento del gobierno de Estados Unidos que demuestre el nacimiento en el extranjero de un ciudadano estadounidense.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

Con información de La Nación/GDA