Estados Unidos negará la salida y la entrada a ciudadanos y extranjeros que tengan un pasaporte de este año
Las autoridades migratorias estadounidenses marcan pautas muy específicas acerca de la vigencia de estos documentos para pasajeros que viajan por avión.
El Departamento de Estado de Estados Unidos define criterios específicos sobre las condiciones que debe cumplir un pasaporte para ser válido cuando una persona intenta entrar o salir del país, ya sea ciudadana o extranjera. Este documento resulta esencial al momento de realizar viajes internacionales.
El pasaporte de Estados Unidos tiene una validez por 10 años para las personas que tengan una edad de 16 o más, según detalla el gobierno estadounidense en su página oficial. Sin embargo, si se trata de un menor que tenga entre menos de un año y 15, el documento tiene validez por cinco años.
Los pasajeros que presenten estos pasaportes no podrán ingresar Estados Unidos
Si una persona tiene un pasaporte vencido, el documento pasará a no ser válido para salir de Estados Unidos o ingresar al país. Si se trata de un pasaporte estadounidense, esto significa que una persona con un documento expedido antes de 2016 no podrá viajar.
Las autoridades estadounidenses además especifican que algunos países exigen que un pasaporte tenga una validez mínima de seis meses posteriores a las fechas de viaje. Esas nacionas incluyen a:
- Afganistán
- Argelia
- Azerbaiyán
- Baréin
- Bangladesh
- Bután
- Bolivia
- Botsuana
- Brunéi
- Birmania
- Burundi
- Cabo Verde
- Camboya
- Camerún
- República Centroafricana
- Chad
- China
- Cuba
- Chipre
- Costa de Marfil
- República Democrática del Congo
- Yibuti
- República Dominicana
- Ecuador
- Egipto
- Guinea Ecuatorial
- Eritrea
- Esuatini
- Etiopía
- Micronesia
- Fiji
- Polinesia Francesa
- Antillas francesas
- Gabón
- Ghana
- Granada
- Guinea
- Guinea-Bisáu
- Guyana
- Haití
- Honduras
- India
- Indonesia
- Irán
- Irak
- Jordania
- Kenia
- Kiribati
- Kuwait
- Kirguistán
- Laos
- Lituania
- Madagascar
- Malaui
- Malasia
- Islas Marshall
- Mauritania
- Mongolia
- Marruecos
- Mozambique
- Namibia
- Nepal
- Nueva Caledonia
- Nigeria
- Noruega
- Omán
- Pakistán
- Palaos
- Papúa Nueva Guinea
- Perú
- Filipinas
- Congo
- Rusia
- Ruanda
- San Cristóbal y Nieves
- Santo Tomé y Príncipe
- Arabia Saudita
- Senegal
- Sierra Leona
- Singapur
- Islas Salomón
- Somalia
- Sudán del Sur
- Sri Lanka
- Sudán
- Surinam
- Suiza
- Siria
- Tayikistán
- Tanzania
- Tailandia
- Timor Oriental
- Tonga
- Trinidad y Tobago
- Túnez
- Turquía
- Turkmenistán
- Tuvalu
- Uganda
- Emiratos Árabes Unidos
- Vanuatu
- Venezuela
- Vietnam
- Zambia
- Yemen
Algunas aerolíneas incluso no permitirán que un pasajero pueda embarcar si no se cumple este requisito fundamental para la validez del pasaporte.
Condición especial para pasaportes emitidos hace más de 15 años
Bajo la legislación vigente en Estados Unidos, solo se puede renovar un pasaporte caducado si fue expedido en los últimos 15 años.
Esto significa que a los pasaportes que hayan sido emitidos hace más de 15 años se les impedirá una renovación, y la persona dueña del documento deberá volver a tramitarlo de cero, como cuando lo hizo en la primera ocasión.
Qué personas pueden renovar su pasaporte sin tener que tramitar uno nuevo
Las leyes estadounidenses marcan que las personas que pueden renovar su pasaporte son las que cumplan con los siguientes requisitos:
- Tener un pasaporte expedido hace menos de 15 años
- El documento no puede presentar daños
- El pasaporte debe haber sido expedido cuando la persona tenía 16 años o más
- Mantener el mismo nombre que tenía la persona cuando tramitó su pasaporte
Las personas con un pasaporte emitido hace más de 15 años, o que no cumplan con estos requisitos, no podrán renovar su pasaporte. En cambio, deberán tramitar un pasaporte nuevo.
Qué documentos se necesitan para renovar un pasaporte de Estados Unidos
La página oficial del gobierno estadounidense especifica cuáles son los documentos necesarios para tramitar la renovación de un pasaporte de EE.UU.:
- Completar un formulario DS-82
- Fotografía para pasaporte
- Tarifa del pasaporte
- Pasaporte más reciente
- Documentación para un cambio de nombre, si es necesario
-
EE.UU. prohibirá la entrada y la salida a ciudadanos y extranjeros que hayan aplazado este trámite con su pasaporte
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