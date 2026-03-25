Estados Unidos negará la salida y la entrada a ciudadanos y extranjeros que tengan un pasaporte de este año

El Departamento de Estado de Estados Unidos define criterios específicos sobre las condiciones que debe cumplir un pasaporte para ser válido cuando una persona intenta entrar o salir del país, ya sea ciudadana o extranjera. Este documento resulta esencial al momento de realizar viajes internacionales.

El pasaporte de Estados Unidos tiene una validez por 10 años para las personas que tengan una edad de 16 o más, según detalla el gobierno estadounidense en su página oficial. Sin embargo, si se trata de un menor que tenga entre menos de un año y 15, el documento tiene validez por cinco años.

Los pasajeros que presenten estos pasaportes no podrán ingresar Estados Unidos

Si una persona tiene un pasaporte vencido, el documento pasará a no ser válido para salir de Estados Unidos o ingresar al país. Si se trata de un pasaporte estadounidense, esto significa que una persona con un documento expedido antes de 2016 no podrá viajar.

Las autoridades estadounidenses además especifican que algunos países exigen que un pasaporte tenga una validez mínima de seis meses posteriores a las fechas de viaje. Esas nacionas incluyen a:



Afganistán

Argelia

Azerbaiyán

Baréin

Bangladesh

Bután

Bolivia

Botsuana

Brunéi

Birmania

Burundi

Cabo Verde

Camboya

Camerún

República Centroafricana

Chad

China

Cuba

Chipre

Costa de Marfil

República Democrática del Congo

Yibuti

República Dominicana

Ecuador

Egipto

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Esuatini

Etiopía

Micronesia

Fiji

Polinesia Francesa

Antillas francesas

Gabón

Ghana

Granada

Guinea

Guinea-Bisáu

Guyana

Haití

Honduras

India

Indonesia

Irán

Irak

Jordania

Kenia

Kiribati

Kuwait

Kirguistán

Laos

Lituania

Madagascar

Malaui

Malasia

Islas Marshall

Mauritania

Mongolia

Marruecos

Mozambique

Namibia

Nepal

Nueva Caledonia

Nigeria

Noruega

Omán

Pakistán

Palaos

Papúa Nueva Guinea

Perú

Filipinas

Congo

Rusia

Ruanda

San Cristóbal y Nieves

Santo Tomé y Príncipe

Arabia Saudita

Senegal

Sierra Leona

Singapur

Islas Salomón

Somalia

Sudán del Sur

Sri Lanka

Sudán

Surinam

Suiza

Siria

Tayikistán

Tanzania

Tailandia

Timor Oriental

Tonga

Trinidad y Tobago

Túnez

Turquía

Turkmenistán

Tuvalu

Uganda

Emiratos Árabes Unidos

Vanuatu

Venezuela

Vietnam

Zambia

Yemen



Algunas aerolíneas incluso no permitirán que un pasajero pueda embarcar si no se cumple este requisito fundamental para la validez del pasaporte.

Condición especial para pasaportes emitidos hace más de 15 años

Bajo la legislación vigente en Estados Unidos, solo se puede renovar un pasaporte caducado si fue expedido en los últimos 15 años.

Pasaporte de Estados Unidos junto a un avión comercial. Foto: Canva.

Esto significa que a los pasaportes que hayan sido emitidos hace más de 15 años se les impedirá una renovación, y la persona dueña del documento deberá volver a tramitarlo de cero, como cuando lo hizo en la primera ocasión.

Qué personas pueden renovar su pasaporte sin tener que tramitar uno nuevo

Las leyes estadounidenses marcan que las personas que pueden renovar su pasaporte son las que cumplan con los siguientes requisitos:



Tener un pasaporte expedido hace menos de 15 años

El documento no puede presentar daños

El pasaporte debe haber sido expedido cuando la persona tenía 16 años o más

Mantener el mismo nombre que tenía la persona cuando tramitó su pasaporte

Las personas con un pasaporte emitido hace más de 15 años, o que no cumplan con estos requisitos, no podrán renovar su pasaporte. En cambio, deberán tramitar un pasaporte nuevo.

Pasaporte de Estados Unidos. Foto: EFE

Qué documentos se necesitan para renovar un pasaporte de Estados Unidos

La página oficial del gobierno estadounidense especifica cuáles son los documentos necesarios para tramitar la renovación de un pasaporte de EE.UU.:

