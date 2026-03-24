EE.UU. prohibirá la entrada y la salida a ciudadanos y extranjeros que hayan aplazado este trámite con su pasaporte

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) establece que es obligatorio viajar con un pasaporte vigente. Si el documento está expirado o no cumple las normas, el pasajero se expone a que se le prohíba la entrada o salida del país.

Los pasajeros que presenten un pasaporte vencido no pueden ingresar a Estados Unidos, aunque cuenten con una ciudadanía de ese país, advirtieron las autoridades migratorias estadounidenses en un anuncio.

El trámite que todos los pasajeros deben cumplir con su pasaporte

Como pieza clave para el tránsito internacional, el pasaporte es obligatorio para entrar o salir de Estados Unidos. Para ser admitido en el control migratorio, el documento debe cumplir con los siguientes requisitos:



Contar con una vigencia mínima de seis meses (en muchos casos).

mínima de seis meses (en muchos casos). Estar en buenas condiciones físicas (sin tachaduras ni hojas sueltas).

físicas (sin tachaduras ni hojas sueltas). Cumplir con los requisitos de validez del país al que se dirija el pasajero.

EE.UU. prohibirá la salida y la entrada del país a quienes no cumplan con este trámite con su pasaporte

Agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos revisando el pasaporte de una viajera en el aeropuerto. Foto: Donna Burton/CBP.

Los pasajeros que intenten viajar con un pasaporte que ya caducó pueden enfrentarse a las siguientes situaciones:



Impedimento de abordaje al avión.

al avión. Denegación de entrada: se le prohibirá el ingreso de forma inmediata en el puerto de entrada.

Aerolíneas pueden impedir que el pasajero viaje Las aerolíneas pueden prohibir el embarque a pasajeros en vuelos internacionales sin un documento de viaje válido y vigente. Las empresas suelen revisar los pasaportes para evitar que los pasajeros tengan inconvenientes para entrar a su país de destino.



Qué hacer si el pasaporte presenta daños

De acuerdo con el Departamento de Estado de EE.UU., si un pasaporte está "significativamente dañado", el pasajero deberá solicitar uno nuevo.

Si un pasaporte se desgasta por el uso que se le ha dado, el gobierno estadounidense lo considera normal y no representa un daño. Un desgaste normal incluye una curvatura natural del pasaporte tras llevarlo en su bolsillo trasero o de las páginas de visas después de una extensa apertura y cierre de la libreta.