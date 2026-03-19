Llamado laboral de OSE con un sueldo de $133.760: qué requisitos tiene y cómo postularse
Obras Sanitarias del Estado abrió una convocatoria para consultores con título de Ingeniero Civil o Arquitecto, por 40 horas semanales y un sueldo que supera los 130.000 pesos.
La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) abrió un llamado laboral para consultor supervisor de obra, correspondiente al llamado Nº 5647/2026. El período de postulación comenzó el pasado 11 de marzo, y cierra el siguiente viernes 27 de marzo. Ofrecen un sueldo de $133.760 por 40 horas semanales.
Se trata de un contrato de 12 meses, con posibilidad de extensión, como supervisor de obra para asistir técnicamente a la gerencia de obras en los sitios de obra asignados por dicha gerencia en el Departamento de Rio Negro. Eventualmente podrá requerirse asistencia en la Sede Central de O.S.E. (Edificio Cordón).
Requisitos específicos para el puesto de OSE
Los postulantes deben tener formación y título profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto, expedido por la Universidad de la República (Udelar) o por universidades privadas habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, o título extranjero revalidado por Udelar. Además, se requiere de experiencia laboral mínima 6 meses en dirección/supervisión de obras de saneamiento o agua potable.
¿Qué se valora para el cargo?
Formación
- Se valorarán los cursos de actualización o posgrado vinculados a temas de Ingeniería Estructural, los referidos al gerenciamiento de obras y otros vinculados.
- Se valorará la formación en manejo de Autocad y planillas electrónicas, manejo de modelos hidráulicos y otros estudios relevantes respecto al objeto de la consultoría.
Experiencia
- Experiencia laboral mayor a 6 meses en Dirección/supervisión de obras saneamiento o agua potable.
- Experiencia laboral en presupuestación de obras. Experiencia en Dirección/supervisión en otro tipo de obras de construcción (silos de hormigón armado, plantas industriales de fabricación de pasta de celulosa, de fabricación de cemento portland, edilicias, etc.)
Habilidades
- Capacidad de comunicación y trabajo en equipo
- Comprensión de los objetivos de la consultoría
Para postulaciones y consultas: uru25pusu@ose.com.uy
-
Abrió una pasantía de 30 horas semanales con un sueldo de $34.500 para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Cancillería abre llamado laboral para siete puestos: los requisitos y plazos para vacantes con salario de $47.000 al mes
Déficit hídrico: OSE anuncia que presión de bombeo en Montevideo y el área metropolitana será reducida
¿Encontraste un error?