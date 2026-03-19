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Llamado laboral de OSE con un sueldo de $133.760: qué requisitos tiene y cómo postularse

Obras Sanitarias del Estado abrió una convocatoria para consultores con título de Ingeniero Civil o Arquitecto, por 40 horas semanales y un sueldo que supera los 130.000 pesos.

El País
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19/03/2026, 14:17
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Fachada OSE
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Foto: IMM

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) abrió un llamado laboral para consultor supervisor de obra, correspondiente al llamado Nº 5647/2026. El período de postulación comenzó el pasado 11 de marzo, y cierra el siguiente viernes 27 de marzo. Ofrecen un sueldo de $133.760 por 40 horas semanales.

Se trata de un contrato de 12 meses, con posibilidad de extensión, como supervisor de obra para asistir técnicamente a la gerencia de obras en los sitios de obra asignados por dicha gerencia en el Departamento de Rio Negro. Eventualmente podrá requerirse asistencia en la Sede Central de O.S.E. (Edificio Cordón).

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Requisitos específicos para el puesto de OSE

Los postulantes deben tener formación y título profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto, expedido por la Universidad de la República (Udelar) o por universidades privadas habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, o título extranjero revalidado por Udelar. Además, se requiere de experiencia laboral mínima 6 meses en dirección/supervisión de obras de saneamiento o agua potable.

Agua de OSE
Llenando vaso con agua de la canilla, nota por problemas con el agua potable de Ose con exceso de sodio y cloro, en Montevideo, ND 20230508, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Estefania Leal/Archivo El Pais

¿Qué se valora para el cargo?

Formación

  • Se valorarán los cursos de actualización o posgrado vinculados a temas de Ingeniería Estructural, los referidos al gerenciamiento de obras y otros vinculados.
  • Se valorará la formación en manejo de Autocad y planillas electrónicas, manejo de modelos hidráulicos y otros estudios relevantes respecto al objeto de la consultoría.

Experiencia

  • Experiencia laboral mayor a 6 meses en Dirección/supervisión de obras saneamiento o agua potable.
  • Experiencia laboral en presupuestación de obras. Experiencia en Dirección/supervisión en otro tipo de obras de construcción (silos de hormigón armado, plantas industriales de fabricación de pasta de celulosa, de fabricación de cemento portland, edilicias, etc.)

Habilidades

  • Capacidad de comunicación y trabajo en equipo
  • Comprensión de los objetivos de la consultoría

Para postulaciones y consultas: uru25pusu@ose.com.uy

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